Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

⏳ Uzun yaşamak yeni bir pazar mı?
Longevity akımı sağlıklı yaş alma hedefini teknoloji ve veriyle yeniden tanımlarken bedenin bir projeye çevrilip çevrilmediği sorusunu da gündeme getiriyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🇹🇷 Geçmişi bilmek, geleceği kurmak
Prof. Dr. Üstün Dökmen, gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukların yalnızca ekonomik değil kültürel olduğunu vurguluyor.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
📱 Tatminsizlik ekranla besleniyor
Mark Fisher’ın “depresif hedonizm” kavramı, sürekli haz arayışındaki modern insanın hem dikkatini hem de doğayla kurduğu bağı nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor.
✍️ Ayça Ceylan
🧮 Matematik korkulacak değil, keşfedilecek bir dil
Matematikten uzaklaşmanın nedeni çoğu zaman önyargılar, pasif öğrenme yöntemleri ve problem çözme becerilerinin yeterince gelişmemesi.
✍️ Ömür Kurt
🎻 Kemanından utanan büyük usta
Türk musikisinin en büyük bestecilerinden Kemani Tatyos Efendi, yaşamının son yıllarını yoksulluk içinde geçirdi.
✍️ Tolga Aydoğan
🛋️ Bir divanın taşıdığı tarih
Freud’un Londra’ya kaçarken yanında götürdüğü kanepe, yalnızca psikanalizin değil; sürgünün ve düşünce tarihinin de sessiz tanıklarından.
✍️ Ömür Tanyel
🏠 Bir ev de hatırlar
Joachim Trier’in “Manevi Değer”i, kuşaklar boyu taşınan travmaları bir evin duvarlarına sinmiş hafıza üzerinden anlatıyor.
✍️ Başak Bıçak
🍑 Bir kavanozda saklanan yaz
Mevsimin en olgun meyve ve sebzeleriyle hazırlanan soslar, yazın bereketini sofralara yıl boyu taşımanın en yaratıcı yollarından biri.
✍️ Burçak Şener
🐎 At sırtında nöroplastisite
Binicilik yalnızca fiziksel bir spor değil, beynin kendini yeniden yapılandırma kapasitesini destekleyen güçlü bir nörolojik deneyim.
✍️ Alara Baykent
🧠 Gerçeği en çok zihnimiz çarpıtıyor
Francis Bacon’ın dört “idol” kuramı, insanın hakikate ulaşmasını engelleyen zihinsel tuzakların yüzyıllar geçse de değişmediğini hatırlatıyor.
✍️ Ayşe Acar
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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