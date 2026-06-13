Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

⏳ Uzun yaşamak yeni bir pazar mı?

Longevity akımı sağlıklı yaş alma hedefini teknoloji ve veriyle yeniden tanımlarken bedenin bir projeye çevrilip çevrilmediği sorusunu da gündeme getiriyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🇹🇷 Geçmişi bilmek, geleceği kurmak

Prof. Dr. Üstün Dökmen, gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukların yalnızca ekonomik değil kültürel olduğunu vurguluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

📱 Tatminsizlik ekranla besleniyor

Mark Fisher’ın “depresif hedonizm” kavramı, sürekli haz arayışındaki modern insanın hem dikkatini hem de doğayla kurduğu bağı nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor.

✍️ Ayça Ceylan

🧮 Matematik korkulacak değil, keşfedilecek bir dil

Matematikten uzaklaşmanın nedeni çoğu zaman önyargılar, pasif öğrenme yöntemleri ve problem çözme becerilerinin yeterince gelişmemesi.

✍️ Ömür Kurt

🎻 Kemanından utanan büyük usta

Türk musikisinin en büyük bestecilerinden Kemani Tatyos Efendi, yaşamının son yıllarını yoksulluk içinde geçirdi.

✍️ Tolga Aydoğan

🛋️ Bir divanın taşıdığı tarih

Freud’un Londra’ya kaçarken yanında götürdüğü kanepe, yalnızca psikanalizin değil; sürgünün ve düşünce tarihinin de sessiz tanıklarından.

✍️ Ömür Tanyel

🏠 Bir ev de hatırlar

Joachim Trier’in “Manevi Değer”i, kuşaklar boyu taşınan travmaları bir evin duvarlarına sinmiş hafıza üzerinden anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

🍑 Bir kavanozda saklanan yaz

Mevsimin en olgun meyve ve sebzeleriyle hazırlanan soslar, yazın bereketini sofralara yıl boyu taşımanın en yaratıcı yollarından biri.

✍️ Burçak Şener

🐎 At sırtında nöroplastisite

Binicilik yalnızca fiziksel bir spor değil, beynin kendini yeniden yapılandırma kapasitesini destekleyen güçlü bir nörolojik deneyim.

✍️ Alara Baykent

🧠 Gerçeği en çok zihnimiz çarpıtıyor

Francis Bacon’ın dört “idol” kuramı, insanın hakikate ulaşmasını engelleyen zihinsel tuzakların yüzyıllar geçse de değişmediğini hatırlatıyor.

✍️ Ayşe Acar

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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