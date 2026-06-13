Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

13.06.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1888. sayısıyla karşınızda.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

⏳ Uzun yaşamak yeni bir pazar mı?

Longevity akımı sağlıklı yaş alma hedefini teknoloji ve veriyle yeniden tanımlarken bedenin bir projeye çevrilip çevrilmediği sorusunu da gündeme getiriyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🇹🇷 Geçmişi bilmek, geleceği kurmak

Prof. Dr. Üstün Dökmen, gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukların yalnızca ekonomik değil kültürel olduğunu vurguluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

📱 Tatminsizlik ekranla besleniyor

Mark Fisher’ın “depresif hedonizm” kavramı, sürekli haz arayışındaki modern insanın hem dikkatini hem de doğayla kurduğu bağı nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor.

✍️ Ayça Ceylan

🧮 Matematik korkulacak değil, keşfedilecek bir dil

Matematikten uzaklaşmanın nedeni çoğu zaman önyargılar, pasif öğrenme yöntemleri ve problem çözme becerilerinin yeterince gelişmemesi.

✍️ Ömür Kurt

🎻 Kemanından utanan büyük usta

Türk musikisinin en büyük bestecilerinden Kemani Tatyos Efendi, yaşamının son yıllarını yoksulluk içinde geçirdi.

✍️ Tolga Aydoğan

🛋️ Bir divanın taşıdığı tarih

Freud’un Londra’ya kaçarken yanında götürdüğü kanepe, yalnızca psikanalizin değil; sürgünün ve düşünce tarihinin de sessiz tanıklarından.

✍️ Ömür Tanyel

🏠 Bir ev de hatırlar

Joachim Trier’in “Manevi Değer”i, kuşaklar boyu taşınan travmaları bir evin duvarlarına sinmiş hafıza üzerinden anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

🍑 Bir kavanozda saklanan yaz

Mevsimin en olgun meyve ve sebzeleriyle hazırlanan soslar, yazın bereketini sofralara yıl boyu taşımanın en yaratıcı yollarından biri.

✍️ Burçak Şener

🐎 At sırtında nöroplastisite

Binicilik yalnızca fiziksel bir spor değil, beynin kendini yeniden yapılandırma kapasitesini destekleyen güçlü bir nörolojik deneyim.

✍️ Alara Baykent

🧠 Gerçeği en çok zihnimiz çarpıtıyor

Francis Bacon’ın dört “idol” kuramı, insanın hakikate ulaşmasını engelleyen zihinsel tuzakların yüzyıllar geçse de değişmediğini hatırlatıyor.

✍️ Ayşe Acar

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!

İlgili Konular: #Cumhuriyet Pazar