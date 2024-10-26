Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…

Yayınlanma: 26.10.2024 - 14:02

Güncelleme: 26.10.2024 - 14:02

Cumhuriyet Pazar dolu dolu sayfalarıyla pazarınıza keyif katacak.

•? ?“Bir Cumhuriyet Şarkısı”nda kendine özgü bir rolde izleyiciyle buluşan Mehmet Özgür’le Orhun Atmış konuştu.

•? ?Uzay artık daha yakın. Mimari ve moda firmaları insanlık için uzayda kullanılacak tasarımlar hazırlıyor. Bala Gürcan Madra yazdı.

•? ?Yunan müziği ile synth-pop bir araya gelirse… Stella, İstanbul konseri öncesi Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı.

•? ?Evlerde büyükanne şıklığı geri dönüyor. Sürdürülebilir yaklaşımlar ve uzun ömürlü kullanım modada nasıl trend oldu? Ayça Ceylan yanıtlıyor.

•? ?Öğrenilmiş iyimserlik, öğrenilmiş çaresizliği nasıl yener? Prof. Dr. Üstün Dökmen yanıtlıyor.

•? ?Atatürk’ün fotoğrafçısı Ali Rıza Tuncay’ın yaşamı Tolga Aydoğan’ın kaleminden.

•? ?Ayşe Acar, "teosofi"nin kurucusu Helena Blatavasky’in öğretilerini inceledi.

•? ?Cillian Murphy, İrlanda’nın göbeğinden sessiz bir çığlığa yaşam veriyor. Başak Bıçak izledi ve yazdı.

•? ?Duruş bozukluğu sırf bedeninizi değil ruhunuzu da yoruyor. Fizyoterapist Leman Nur Şengül’den öneriler...

•? ?Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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