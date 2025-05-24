Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, sırf pazar günü değil hafta boyunca elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayı ile karşınızda. İşte bu haftanın içerikleri…

Gipsy Kings hâlâ bizimle dans ediyor

Gipsy Kings’in kurucularından Tonino Baliardo ile Türkiye konserleri öncesi konuştuk. Oğullarıyla aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu, “müziğini mirasa dönüştürmenin” sırrını anlattı - Deniz Ülkütekin

Dünyaya güvenmeden insan olunur mu?

Güven duyma ihtiyacı, sadece çocukların değil hepimizin temel dayanağı. Yakınlarımızdan adalet sistemine uzanan görünmez bir huzur arayışı… - Prof. Dr. Üstün Dökmen

Ev kadar rahat, sokak gibi kaçak

Kahve zincirleri, AVM’ler, artan kiralar... İstanbul’da genç olmak, artık alternatif bir sosyalleşme haritası çizmek demek - Deniz Ülkütekin

Küçük bir canlıdan büyük bir ders

Xenophora isimli deniz salyangozu, sürüdürlebilir yaşam için isnanlığa büyük dersler veriyor. Bu sessiz canlı, iklim krizine karşı doğaya saygılı biçimi için önemli bir örnek - Ayça Ceylan

Atlar nasıl öğrenir, insan ne zaman değişir?

Atların dört temel öğrenme yöntemi ile insan ilişkilerinde öfke, bağ kurma ve duygusal tetiklenmelerin izini sürüyoruz - Alara Baykent

Cumhuriyetin görsel hafızası

Erken Cumhuriyet dönemindeki “Yurt Gezileri” isimli sessiz ama etkili sanat seferberliği, sanatçıları Anadolu’ya göndererek yalnızca estetik değil aidiyet de inşa etti - Güven Baykan

Kate Moss’a veda: Photo London’da yeni dönem

Dünyanın önde gelen fotoğraf fuarlarından Photo London, bu yıl tüketilmiş ikonografilerden uzaklaşıp çeşitlilik, yenilik ve eleştirel temsile odaklanıyor. Türk sanatçılar da fuarda görünürlük kazandı - Bala Gürcan Madra

Ezilmiş bir kola kutusunun öyküsü

Venedik’ten ödülle dönen “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, geleneklerin bireyi nasıl susturduğunu gözler önüne seriyor - Başak Bıçak

Borçlar nasıl ödendi?

Osmanlı’nın borçları, Cumhuriyet’in yükü, 25 Mayıs’ın anlamı - Şaduman Halıcı

“Ben sadece erkek değil, insanım”

Toplumun “erkeklik vitrini” dar geliyor. Türkiye’de erkekliğin değişen anlamı, testosteron tartışmalarının ötesinde yeni bir duygu ve güç tanımı içeriyor - Alican Elkorek

Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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