Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, sırf pazar günü değil hafta boyunca elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayı ile karşınızda. İşte bu haftanın içerikleri…
Gipsy Kings hâlâ bizimle dans ediyor
Gipsy Kings’in kurucularından Tonino Baliardo ile Türkiye konserleri öncesi konuştuk. Oğullarıyla aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu, “müziğini mirasa dönüştürmenin” sırrını anlattı - Deniz Ülkütekin
Dünyaya güvenmeden insan olunur mu?
Güven duyma ihtiyacı, sadece çocukların değil hepimizin temel dayanağı. Yakınlarımızdan adalet sistemine uzanan görünmez bir huzur arayışı… - Prof. Dr. Üstün Dökmen
Ev kadar rahat, sokak gibi kaçak
Kahve zincirleri, AVM’ler, artan kiralar... İstanbul’da genç olmak, artık alternatif bir sosyalleşme haritası çizmek demek - Deniz Ülkütekin
Küçük bir canlıdan büyük bir ders
Xenophora isimli deniz salyangozu, sürüdürlebilir yaşam için isnanlığa büyük dersler veriyor. Bu sessiz canlı, iklim krizine karşı doğaya saygılı biçimi için önemli bir örnek - Ayça Ceylan
Atlar nasıl öğrenir, insan ne zaman değişir?
Atların dört temel öğrenme yöntemi ile insan ilişkilerinde öfke, bağ kurma ve duygusal tetiklenmelerin izini sürüyoruz - Alara Baykent
Cumhuriyetin görsel hafızası
Erken Cumhuriyet dönemindeki “Yurt Gezileri” isimli sessiz ama etkili sanat seferberliği, sanatçıları Anadolu’ya göndererek yalnızca estetik değil aidiyet de inşa etti - Güven Baykan
Kate Moss’a veda: Photo London’da yeni dönem
Dünyanın önde gelen fotoğraf fuarlarından Photo London, bu yıl tüketilmiş ikonografilerden uzaklaşıp çeşitlilik, yenilik ve eleştirel temsile odaklanıyor. Türk sanatçılar da fuarda görünürlük kazandı - Bala Gürcan Madra
Ezilmiş bir kola kutusunun öyküsü
Venedik’ten ödülle dönen “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, geleneklerin bireyi nasıl susturduğunu gözler önüne seriyor - Başak Bıçak
Borçlar nasıl ödendi?
Osmanlı’nın borçları, Cumhuriyet’in yükü, 25 Mayıs’ın anlamı - Şaduman Halıcı
“Ben sadece erkek değil, insanım”
Toplumun “erkeklik vitrini” dar geliyor. Türkiye’de erkekliğin değişen anlamı, testosteron tartışmalarının ötesinde yeni bir duygu ve güç tanımı içeriyor - Alican Elkorek
Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz
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