Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
*Öfke, sevgi ve yüzleşme: “Öldürdüğün Şeyler”
Toplumsal travmalarla örülü, baba-oğul çatışması ve bireysel hesaplaşmalar...
*Ekin Koç ve Ercan Kesal ile filmi ve karakterlerini konuştuk - Deniz Ülkütekin
*Cellatlar için ayrı mezarlık olur mu?
Osmanlı’da Müslüman cellatlar bile Müslüman mezarlığına gömülmezdi.
Cellat mezar taşları siyaha boyanır, üzerlerine tek kelime yazılmazdı - Prof. Dr. Üstün Dökmen
*‘Bırak konuşsunlar, sen istediğini yap’
Aybüke Albere, öfkeyle beslenen yaratıcılığını, “Harap” şarkısının öyküsünü ve kendi yolunu çizme cesaretini anlatıyor - Orhun Atmış
*Doğa, kent ve tasarım bir metroda buluşursa
Norveçli mimarlık ofisi Snøhetta imzalı Qasr Al Hokm Metro İstasyonu: Sürdürülebilirliğin, kültürel belleğin ve kamusal yaşamın yeni durağı - Ayça Ceylan
*Kolektif iyileşme mümkün mü?
“Güvenli Yuva” konferansı yaklaşırken, Psikolog Dr. Özge Altan Aytun ile konuştuk: Güven duygusu bireyden topluma nasıl yayılır? - Meryem Parlak
*Elektronik müziğin yükselen sesi: DJ Serenay Alkan
Indie dance, house, techno... Serenay Alkan Sonar sahnesine hazırlanıyor - Deniz Ülkütekin
*Beşinci tat: Umami!
Tatlı, tuzlu, ekşi, acı… ve umami! Bu büyüleyici lezzetin izini Japon mutfağından modern sofralara sürüyoruz - Burçak Şener
*September Says: Kız kardeşlik, bağlılık, korku
Ariane Labed'in ilk filmi “September Says”, karanlık bir kız kardeşlik anlatısı - Başak Bıçak
*Bu aralar dalgın mısınız?
Karmaşık gündem, belirsizlik, yorgunluk… Zihinsel buğuyu aşmak için ipuçları - Alican Elkorek
Yaşlılık, yalnızca bir son mu?
Cicero’nun satırlarından modern bilime, yaşlılık ve ölümsüzlük arayışı üzerine düşünsel bir yolculuk - Ömür Tanyel
*Kültür Rotası… Berrin Karadeniz
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