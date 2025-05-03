Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:05

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:13

*Öfke, sevgi ve yüzleşme: “Öldürdüğün Şeyler”

Toplumsal travmalarla örülü, baba-oğul çatışması ve bireysel hesaplaşmalar...

*Ekin Koç ve Ercan Kesal ile filmi ve karakterlerini konuştuk - Deniz Ülkütekin

*Cellatlar için ayrı mezarlık olur mu?

Osmanlı’da Müslüman cellatlar bile Müslüman mezarlığına gömülmezdi.

Cellat mezar taşları siyaha boyanır, üzerlerine tek kelime yazılmazdı - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*‘Bırak konuşsunlar, sen istediğini yap’

Aybüke Albere, öfkeyle beslenen yaratıcılığını, “Harap” şarkısının öyküsünü ve kendi yolunu çizme cesaretini anlatıyor - Orhun Atmış

*Doğa, kent ve tasarım bir metroda buluşursa

Norveçli mimarlık ofisi Snøhetta imzalı Qasr Al Hokm Metro İstasyonu: Sürdürülebilirliğin, kültürel belleğin ve kamusal yaşamın yeni durağı - Ayça Ceylan

*Kolektif iyileşme mümkün mü?

“Güvenli Yuva” konferansı yaklaşırken, Psikolog Dr. Özge Altan Aytun ile konuştuk: Güven duygusu bireyden topluma nasıl yayılır? - Meryem Parlak

*Elektronik müziğin yükselen sesi: DJ Serenay Alkan

Indie dance, house, techno... Serenay Alkan Sonar sahnesine hazırlanıyor - Deniz Ülkütekin

*Beşinci tat: Umami!

Tatlı, tuzlu, ekşi, acı… ve umami! Bu büyüleyici lezzetin izini Japon mutfağından modern sofralara sürüyoruz - Burçak Şener

*September Says: Kız kardeşlik, bağlılık, korku

Ariane Labed'in ilk filmi “September Says”, karanlık bir kız kardeşlik anlatısı - Başak Bıçak

*Bu aralar dalgın mısınız?

Karmaşık gündem, belirsizlik, yorgunluk… Zihinsel buğuyu aşmak için ipuçları - Alican Elkorek

Yaşlılık, yalnızca bir son mu?

Cicero’nun satırlarından modern bilime, yaşlılık ve ölümsüzlük arayışı üzerine düşünsel bir yolculuk - Ömür Tanyel

*Kültür Rotası… Berrin Karadeniz

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