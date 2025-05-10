Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Cumhuriyet Pazar, Anneler Günü'ne özel içerikleriyle karşınızda. İşte bu haftadan öne çıkanlar…
‘Atlas’la birlikte her şey yerine oturdu’
Zeynep Tuğçe Bayat’la ilk Anneler Günü’nün heyecanını, anneliğin dönüştürücü gücünü ve “Adresi Olmayan Ev” filmiyle açılan yeni kariyer sayfasını konuştuk - Deniz Ülkütekin
“Seni kim seçti?”
Prof. Dr. Üstün Dökmen, Deniz Gezmiş’in kardeşiyle yaşadığı gençlik anısından yola çıkarak idam cezasını ve toplumsal vicdanı sorguluyor.
Derinlerdeki sessiz tehdit
Okyanus tabanlarında başlatılan madencilik faaliyetleri, gezegenin en kırılgan ekosistemlerini tehdit ediyor - Ayça Ceylan
Kadıköy’den yükselen alternatif ses
Mojave, ilk albümleri “Kandırma Kendini”yi yayımladı. Topluluğun müzikal evrimini, sahneyle kurdukları bağı ve rock’a olan tutkularını konuştuk - Orhun Atmış
Uzay’a mektup
Dilşad Çelebi, oğluyla birlikte büyürken öğrendiklerini, eksiklerini ve kahkahalarını kalpten bir mektupla paylaşıyor.
Venedik’te mimari bir dönüşüm çağrısı
Mermer tozundan 3D mimari, entropiye dayalı yapı sistemi ve döngüsel tasarım… Levent Özruh’un “Anti Ruin” projesi, Venedik Bienali’nde mimarlığın geleceğine farklı bir vizyon sunuyor - Bala Gürcan Madra
Balenin kırılgan adımları
Sanatın estetik ve ekonomik sınırlarında dolaşan Étoile, klasik baleye dair nostaljiyi, TikTok çağının gerçekliğiyle buluşturuyor - Başak Bıçak
Direnişin modası
Met Gala 2025, siyah zarafeti bir direniş biçimi olarak sahneye taşırken, temsil ile estetikleştirme arasındaki sınırları yeniden düşündürüyor - Meryem Parlak
Anne arketipi: Bilinçdışının kadim sesi
Jung’un analitik psikolojisinden hareketle anneliğe dair bilinçdışı imgeler, arketipler ve kişisel mitolojiler üzerine derinlikli bir okuma - Ayşe Acar
11 Mayıs: Emperyalizmin zamanlaması
Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verilen idam kararı yalnızca bir yargı süreci değil Sevr'in gölgesinde kalan tarihsel bir iletidir - Şaduman Halıcı
Kültür Rotası… Berrin Karadeniz
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakın zamanda...'
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- 'Bu suskunluk teslimiyettir!'
- 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'
- Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı
- Ordu sözcüsünden tüyler ürperten uyarı!
- Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu
- Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı
- DEM'den 'yeni bir sayfa açılıyor' mesajı
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!