Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:10

Güncelleme: 10.05.2025 - 10:10

Cumhuriyet Pazar, Anneler Günü'ne özel içerikleriyle karşınızda. İşte bu haftadan öne çıkanlar…

‘Atlas’la birlikte her şey yerine oturdu’

Zeynep Tuğçe Bayat’la ilk Anneler Günü’nün heyecanını, anneliğin dönüştürücü gücünü ve “Adresi Olmayan Ev” filmiyle açılan yeni kariyer sayfasını konuştuk - Deniz Ülkütekin

“Seni kim seçti?”

Prof. Dr. Üstün Dökmen, Deniz Gezmiş’in kardeşiyle yaşadığı gençlik anısından yola çıkarak idam cezasını ve toplumsal vicdanı sorguluyor.

Derinlerdeki sessiz tehdit

Okyanus tabanlarında başlatılan madencilik faaliyetleri, gezegenin en kırılgan ekosistemlerini tehdit ediyor - Ayça Ceylan

Kadıköy’den yükselen alternatif ses

Mojave, ilk albümleri “Kandırma Kendini”yi yayımladı. Topluluğun müzikal evrimini, sahneyle kurdukları bağı ve rock’a olan tutkularını konuştuk - Orhun Atmış

Uzay’a mektup

Dilşad Çelebi, oğluyla birlikte büyürken öğrendiklerini, eksiklerini ve kahkahalarını kalpten bir mektupla paylaşıyor.

Venedik’te mimari bir dönüşüm çağrısı

Mermer tozundan 3D mimari, entropiye dayalı yapı sistemi ve döngüsel tasarım… Levent Özruh’un “Anti Ruin” projesi, Venedik Bienali’nde mimarlığın geleceğine farklı bir vizyon sunuyor - Bala Gürcan Madra

Balenin kırılgan adımları

Sanatın estetik ve ekonomik sınırlarında dolaşan Étoile, klasik baleye dair nostaljiyi, TikTok çağının gerçekliğiyle buluşturuyor - Başak Bıçak

Direnişin modası

Met Gala 2025, siyah zarafeti bir direniş biçimi olarak sahneye taşırken, temsil ile estetikleştirme arasındaki sınırları yeniden düşündürüyor - Meryem Parlak

Anne arketipi: Bilinçdışının kadim sesi

Jung’un analitik psikolojisinden hareketle anneliğe dair bilinçdışı imgeler, arketipler ve kişisel mitolojiler üzerine derinlikli bir okuma - Ayşe Acar

11 Mayıs: Emperyalizmin zamanlaması

Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verilen idam kararı yalnızca bir yargı süreci değil Sevr'in gölgesinde kalan tarihsel bir iletidir - Şaduman Halıcı

Kültür Rotası… Berrin Karadeniz

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