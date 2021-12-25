Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

25 Aralık 2021 Cumartesi, 16:06

Yen yılda kendini geride bırakan, enerjisini düşüren defolarından kurtulmak isteyenlere Uzman Psikolog Zeynep Selvili'den tavsiyeler.

Deniz Ülkütekin'e konuşan Selvili, kendini suçlamadan öz şefkatle gelişimi anlattı.

Melike Sarıkatipoğlu yılbaşı gecesini özel kılan sofra buluşmalarını daha da anlamlı hale getiren tasarım detaylarını ve geceye özel yemek önerilerini paylaştı.

2022 nasıl geçecek, bizi nelerle karşılaştıracak? Astroloji meraklıları için Lora Semerciyan'ın kaleminden yükselen burçlara göre 2022 ön görüleri.

Zeynep Çam, önümüzdeki yılın ve geleceğin en yakıcı konusu olacak iklim krizi ile mücadele için toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen Yuvam Dümya Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık'la konuştu.

Serra Rodoplu geride bıraktığımız yılın ve pandemi koşullarının geleceğe miras bırakacağı karantinada sanat yapma tekniğini Bo Burnham üzerinden inceledi.

Başak Bıçak sizin için 2021'in en iyi 10 filmini seçti.

Yeni yıl yaklaşırken zorlu kış koşullarında hayatta kalmaya çalışan sokak dostlarınızı da unutmayın. Deniz Yavaşoğulları'ndan sevdiklerinize hediye alırken, sokak hayvanlarına katkıda bulunmanız için öneriler.

Sena Tufan'dan yılbaşı için sevdiklerinize evde yapabileceğiniz hediye öneriler.

Berrin Karadeniz'den Kültür Rotası'nda yılbaşı etkinlik alternatifleri ve Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.

2022 heyecanını şimdiden yaşamaya başlamak için Cumhuriyet Pazar okuyun...