Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

12 Şubat 2022 Cumartesi, 11:03

- 14 Şubat sevgilisi olanlar ve olmayanlar için bambaşka anlamlar ifade ediyor. Sevgililer Günü, kapitalist sistemin bir buluşu mu yoksa masum bir sevgiyi paylaşma günü mü?

Prof.Dr. Üstün Dökmen’den “Sevgililer Günü’nü Sevmeli mi?”





- Türk ulusunun gönlünü fetheden Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ın karşılıklı aşkla başlayan evliliğinin öyküsünü Prof. Dr. Şaduman Halıcı kaleme aldı.



- Eğlence olsun diye başladıkları sosyal medya paylaşımları yüzbinlerce kullanıcıya ulaştı. “Hayat müşterektir sözünü” özümseyen Nisan Hakan Özkan ve Seda Özkan çiftine sevgiye, evliliğe ve ebeveynliğe dair düşüncelerini Berrin Karadeniz sordu.

- Bitmek bilmeyen enerjisiyle onlarca oyunda birçok karaktere hayal veren Nilgün Belgün’e büyük ilgi gören oyunu “Kalpten Kalbe”yi, aşkı ve yaşamı sevmenin yollarını Simay Gözener sordu.



- Henüz aşktan bahsedilmeyen antik dönemlerden modernleşme çağına insanlığın en büyük mutluluğu ve kederi olan aşkın biçimlerini Prof.Nevzat Kaya yazdı.

- Aşk tanımlanabilir mi? “Maudie: Hayatın Renkleri”nden yola çıkan Ülker İnce soruyor: “Bir ihtimal daha var mı?”



- Hayal kırıklıkları ve ulaşılamayan tutkuların tetiklediği yaratıcılık hikâyeleriyle dolu olan sanat tarihinden sıradışı bir örnek; Marc Chagall’ın en büyük ve tek esin kaynağı Bella, Çizgi Atlas’ta.



- Günümüzün hızlı ve fazla tüketim alışkanlıkları, doğayı ve çevremize olduğu kadar duygularımıza da zarar veriyor: Aşk ve sevgi duygularımızı sürdürülebilir kılmak için neler yapabiliriz?

Ayça Ceylan yazdı...





- Döviz kuruyla beraber mama fiyatlarına yansıyan ciddi artış, hayvan dostlarını önemseyen insanları da ciddi arayışlara yönlendiriyor. Mama seçerken tasarruf etmenin maliyeti Pati Günlükleri’nde...



- Sinema tarihi, kavuşamayan, kaçsa da anlaşamayan, birbirlerini tüketen aşıklarla doludur. Başak Bıçak’tan sizler için, sevgililer gününe özel, farklı dönemlerden duygularınızı harekete geçirecek 10 aşk hikâyesi...



-Şubat ayının öne çıkan etkinlikleri ve Sevgililer gününe özel konserler Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası’nda...

- Kaan Mika’nın kaleminden hayvanlar aleminin Ferhat ile Şirin’i : Mavi Saçlı Turnalar...



