Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:05

Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması için yıllardır çalışan sembol bir isim; KAGİDER Başkanı Emine Erdem. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde buluştuğumuz Erdem’le Türkiye’de kadınların iş hayatına katılmasındaki toplumsal engelleri ve bu engelleri almak için yapılan girişimleri konuştuk.



Ortadoğu'da bir kadın; Tahiri. 19. yüzyıl İslam Dünyası'nda kadınların sesi olan, Nam-ı diğer ''Kurratul-ayn''ın hikayesini Prof. Dr. Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda yazdı.



Tarih boyunca cinsiyet eşitsizliği kavramından bahsetmek hep mümkün müydü? Prof. Dr. Üstün Dökmen, kadın doğasının, geçmişin tozlu sayfalarından günümüze kadar olan evrimini anlattı.



BBC'nin 2021 yılı dünyanın en etkili kadınları listesine giren paralimpik sporcu Sevda Altunoluk engelleri aşma yolculuğunu Gamze Yıldırım'la paylaştı.

Dünyayı domine eden eril güce bir yanıt; ekofeminizm. Ayça Ceylan'la Dairesel Flora'da anlattı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa yakın tarihten bir bakış. Savaşın ortasında hamile bir kadının hikayesi; ''Klondike''yi Başak Bıçak’la Rosebud’da.



Aşk için kendini feda etmeye hazır, şiirlere, tablolara konu olmuş özgür ruhlu bir kadın; Leydi Elaine'in hikayesini Serra Rodoplu Çizgi Atlas'ta yazdı.

Savaşın kaybedeni onlar. Sokağa bırakılan pek çok ''pati''nin yaşam mücadelesini Deniz Yavaşoğulları Pati Günlükleri'nde kaleme aldı.



Git gide bozulan ''dil algısı'' ve ''dil duyarlılığını'' Ülker İnce'nin kaleminden.



Berrin Karadeniz'le Kültür rotası,

Kemal Urgenç'le Otobüstekiler.

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