Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Renkli içerikleri, çarpıcı konuklarıyla Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Dünyanın en çok dinlenen bağımsız müzisyenlerinden olan,
“Painless" isimli albümüyle bu yıla damga vuran Nilüfer
Yanya, müzikal yolculuğunu ve Türk kökenlerini Deniz Ülkütekin’le
paylaştı.
Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz öncesi düşmanla yaptığı ve zihnen kazandığı psikolojik savaşı Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.
Şaduman Halıcı, Yunan cephesinde Büyük Taarruz’un sonuçlarını karşı kıyıdan tanıklıklarla yazdı.
Simay Gözener, bir İstanbul aşığı Saffet Emre Tonguç ile İstanbul’un bilinmeyen güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıktı.
Kuraklık tehlikesi dünyanın kapısını çalıyor. Hızla önlem alınmazsa, sanılandan çok daha yakın bir gelecekte bizi distopik bir yaşam bekliyor. Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da.
Köpekleri hedefe koyan Havrita kapatıldı. Peki bu cani fikrin arkasında kimler vardı. Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri’nde.
ABD’nin en garip dini yapılanmalarından olan Mormonlar’ı merkeze alan bir cinayet öyküsü. Disney+ imzalı “Under The Banner of Heaven”, Başak Bıçak’ın kaleminden Rosebud’da.
Sanat koleksiyonerlerinin yeni gözdesi, yapıtların kimlik doğrulama belgesi “provenance”ları Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta inceledi.
Türkiye’de felsefe yapmak isteyenlerin ana sorunu, Doğu – Batı kıskacında düşünmeye zorlanmak. Çıkış yolu için öneriler Ayşe Acar’dan.
Giyim kuşamın gereksinimden çok bir kendini ifade etme aracına dönüşme sürecini Nazife Güngör aktarıyor.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Hailey’in İstanbul konseri ve daha fazlası… Kültür-sanat yaşamının seçkin etkinlikleri Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…
Hafta boyunca elinizden bırakamayacağınız bir Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle.
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