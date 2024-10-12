Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…

Yayınlanma: 12.10.2024 - 12:09

Güncelleme: 12.10.2024 - 12:09

Cumhuriyet Pazar renkli sayfaları çarpıcı içerikleriyle karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

- Anadolu’nun tiyatrocusu Arif Pişkin, Türkiye’yi resmettiği tek kişilik oyunu “İnadına Yaşamak”ı Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Türkiye’nin nasıl kayıp çocuklar ülkesine dönüştüğünü Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

- E-atık çöplüğü yükseliyor, dünaya tehdidi artıyor. Ayça Ceylan’ın kaleminden.

- Z kuşağının çalışma düzeni, “gig ekonomisi”ni Deniz Ülkütekin inceledi.

- Nedir bu “longetivity” dedikleri? Uzun ömrün sınırlarını zorlayanları Ömür Tanyel kaleme aldı.

- Dünyanın ilk yapay zekâ müzesinde bir Türkün imzası var. Bala Gürcan Madra ile küresel sanat gündemi.

- Korku ve mizahı harmanlayan bir çağdaş birey eleştirisi “İçinde Kim Var?”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Alican Elkorek, akşamdan kalmanın ardındaki bilimsel gerçekleri ve korunma önerilerini kaleme aldı.

- Aptal mı yoksa abdal mı? Ayşe Acar’dan okuyun.

- Tarih, sanat ve doğa iç içe. Nancy’I Güven Baykan anlatıyor.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.