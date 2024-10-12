Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar.
Cumhuriyet Pazar renkli sayfaları çarpıcı içerikleriyle karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
- Anadolu’nun tiyatrocusu Arif Pişkin, Türkiye’yi resmettiği tek kişilik oyunu “İnadına Yaşamak”ı Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Türkiye’nin nasıl kayıp çocuklar ülkesine dönüştüğünü Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
- E-atık çöplüğü yükseliyor, dünaya tehdidi artıyor. Ayça Ceylan’ın kaleminden.
- Z kuşağının çalışma düzeni, “gig ekonomisi”ni Deniz Ülkütekin inceledi.
- Nedir bu “longetivity” dedikleri? Uzun ömrün sınırlarını zorlayanları Ömür Tanyel kaleme aldı.
- Dünyanın ilk yapay zekâ müzesinde bir Türkün imzası var. Bala Gürcan Madra ile küresel sanat gündemi.
- Korku ve mizahı harmanlayan bir çağdaş birey eleştirisi “İçinde Kim Var?”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Alican Elkorek, akşamdan kalmanın ardındaki bilimsel gerçekleri ve korunma önerilerini kaleme aldı.
- Aptal mı yoksa abdal mı? Ayşe Acar’dan okuyun.
- Tarih, sanat ve doğa iç içe. Nancy’I Güven Baykan anlatıyor.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.
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