Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar.

Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 12:09

Cumhuriyet Pazar renkli sayfaları çarpıcı içerikleriyle karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

- Anadolu’nun tiyatrocusu Arif Pişkin, Türkiye’yi resmettiği tek kişilik oyunu “İnadına Yaşamak”ı Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Türkiye’nin nasıl kayıp çocuklar ülkesine dönüştüğünü Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

- E-atık çöplüğü yükseliyor, dünaya tehdidi artıyor. Ayça Ceylan’ın kaleminden.

- Z kuşağının çalışma düzeni, “gig ekonomisi”ni Deniz Ülkütekin inceledi.

- Nedir bu “longetivity” dedikleri? Uzun ömrün sınırlarını zorlayanları Ömür Tanyel kaleme aldı.

- Dünyanın ilk yapay zekâ müzesinde bir Türkün imzası var. Bala Gürcan Madra ile küresel sanat gündemi.

- Korku ve mizahı harmanlayan bir çağdaş birey eleştirisi “İçinde Kim Var?”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Alican Elkorek, akşamdan kalmanın ardındaki bilimsel gerçekleri ve korunma önerilerini kaleme aldı.

- Aptal mı yoksa abdal mı? Ayşe Acar’dan okuyun.

- Tarih, sanat ve doğa iç içe. Nancy’I Güven Baykan anlatıyor. 

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.


Etiketler: #Cumhuriyet Pazar

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