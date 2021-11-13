Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel’le üç ayrı alanda yürüttükleri müzik eğitimi sistemlerini ve biraz da dünyamızın geleceğini konuştuk. Pekinel kardeşler, “İnsanlık hep bir umutla yeniden ayağa kalktı, umutsuzluk sizi bir yere götürmez” diyor.
Ela Gülboy, Atatürk’ün eğitim seferberliğinde, Amerika’da burslu eğitim alan elektrik mühindesi babası İsmail Tiner’in sıradışı yolculuğunu kaleme aldı. Tiner, önce Belçika’ya gidiyor, diğer öğrencilerle, Hitler’in başlattığı saldırıdan kaçıp yurda dönüyor. Tiner, bugün 105 yaşında, 95 yaşında emekli olmuş….
Şehriban Kıraç, yaylaların göçer emekçi kadınları ile Elbistan’ın Yalak köyünde buluştu.
Deniz Ülkütekin, Karadeniz müziği araştırmacısı Hızır Cambaz ile yeni albümü Sevdaluk Dedukleri’ni konuştu.
Figen Atalay, özel gereksinimli çocukları, şiddet gören ve girişimci kadınları destekleyen Engelsiz Amazonlar Sanat Evi kurucusu Gamze Elibol ile söyleşti.
Ataol Behramoğlu’ndan Diderot’un Rahibe romanı…
Mustafa K. Erdemol’dan, 49 yıl sonra tahliye edilen Kara Panter üyesi Russell Shoatz…
Vecdi Seviğ’den en pahalı baharat safranın yolculuğu…
Emrah Kolukısa, nerdeyse bütün oyuncuları siyah olan western ’The Harder They Fall’ı yazdı.
Deniz Yavaşoğulları’nın Pati Günlükleri’nde petshop düzenlemesinin arka planı var.
Merve Saatçi’den kalp dostu balık…
Aslıhan Dağıstanlı Aysev’den Paris’te pandemi etkisi…
Haftanın sanat ajandası
Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.
Cumhuriyet Pazar yarın gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
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