Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:55

Bulutsuzluk Özlemi’nin uzun bir çalışma döneminin ardından yayımladığı Bedreddin albümünü grubun kurucusu Nejat Yavaşoğulları ile konuştuk. Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtlayan Yavaşoğulları, “Tarihe baktığımızda bir Spartaküs var köle ayaklanması yapan, sonra belki de en önemli olay Bedreddin’in öğretisi" diyor.

Miyase İlknur, Prof. Dr. Ali Naki Selmanpakoğlu ile öykü kitabı "İnsan Dediğin" üzerine söyleşti.

Figen Atalay, Kadir Has Üniversitesi ve Kaos GL'nin ortak araştırmasını kaleme aldı. Araştırmaya göre, LGBTİ+ bireyler umutsuzluk, mutsuzluk, kaygı, öfke gibi duyguları yoğun yaşıyor.

Deniz Ülkütekin'den, yakın bir zamanda Koku Akademisi kuran koku uzmanı Bihter Türkan Ergül ile koku sohbeti...

Ülker İnce'den bir virgül hikâyesi...

Elçin Poyrazlar'dan evindeki hayvan lobisi!

Mustafa K. Erdemol'dan şansızlığın uç örnekleri...

Deniz Yavaşoğulları'nın, Pati Günlükleri'nde hayvan sahibi olmak isteyenlere öneriler var.

Sibel Bahçetepe'den erken doğum

Netflix'in yeni filmi “tick, tick... BOOM!”

Diyete başlamanın 5 altın kuralı

Haftanın sanat ajandası

Otobüstekiler

Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte yarın sizlerle.