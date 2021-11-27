Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
“Sen Ben Lenin”in başrol oyuncuları Barış Falay ve Saygın Soysal’la hem filmi konuştuk, hem de salgın ve hayata dair keyifli bir pazar sohbeti yaptık. Ünlü oyuncularla Emrah Kolukısa buluştu.
Feminist avukat Feyza Altun, pandemide artan boşanmaları ve boşanma kararı alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Uzman psikolog Nazım Serin’den, boşanma sürecinde olan çiftlere öneriler...
Mustafa K. Erdemol, Emre Kınay’ın tek kişilik oyunu Irgat’ı izledi ve yazdı...
Ataol Behramoğlu, Haluk Çetin’le uzun yıllardır sürdürdüğü müzik-şiir dinletilerini kaleme aldı.
Yeni albümü ‘Ölülere Masallar’ı yayımlayan Gökalp Ergen...
Figen Atalay’dan okullarda iyice artan zorbalık....
Vecdi Seviğ’den kestane kebap!
Uzman diyetisyen Merve Saatçi’den ayva...
Mehmet Kızmaz’dan, Kafkaslar’ın gezi rotalarından Ermenistan...
1 Aralık’ta Netflix’te gösterime girecek Jane Campion filmi The Power of the Dog,
Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri...
Otobüstekiler,
Haftanın sanat ajandası...
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