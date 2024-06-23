Deniz Barut’tan kadın türküsü

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:07

Avlu, Lale Devri, Karapara aşk gibi dizilerde canlandırdığı karaktelerle dikkat çeken Barut, sevnleri için de sürpriz niteliğinde olan proje için şunları söyledi:

“İçinde olmaktan gurur duyduğum ve fikrine vurulduğum bir proje. ‘Anadolu’nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka türkülerden gitmelidirler’ demiş Tanpınar. ‘Kadının Türküsü’ albümü, özenle seçilen kadın ağızlı türkülerinde gösterdiği gibi bugün, toplumumuzdaki yeri hâlâ tartışma konusu olan kadınların sesidir. Kadınların yüzyıllardır üretimin, kültürün, sanatın ve en önemlisi yaşamın içinde olduklarının, ezelden beri seslerini büyük bir açıklıkla ifade edebildiklerinin kanıtıdır.

Bu albümde Anadolu’nun birbirinden güzel kadın ağızlı türkülerini seslendiren çok değerli kadınlarımızla bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Ben doğup büyüdüğüm, atalarımın topraklarından çıkmış, bir yörük kızı olan anneannemin de en sevdiği türkü olan ‘Al Yazmanın Oyası’ adlı türküyü büyük bir mutlulukla seslendirdim. Hiçbir koşulda sesi kısılmayan, özgür ve çağdaş kadınlarımıza…”

Garaj Müzik Yapımcılığında, Mahmut Çınar Prodüktörlüğünde yapılan albüme tüm dijital platformlardan ulaşmak mümkün.