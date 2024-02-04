Deniz kızları iş dünyasında
Z kuşağı ofise adım atarken kendi modasını da beraberinde getiriyor. Yılın yükselen moda akımı “office siren” iş yaşamında yükselen “casual” giyimi başka bir seviyeye taşıyor.
İş
dünyası giysi seçimi konusunda, yıllara yayılan bir istikrarla daha fazla
seçeneğe sahip oluyor. Bunun başlıca nedenlerinden birisi klasik takım elbise
kombinlerinin yerini “casual” diye tarif edilen rahat, gündelik giysilere
bırakması. Elbette bu dönüşümün belirleyici noktalarından birisi de pandemiydi.
İnsanların evden çalıştığı bu dönemde birçok kurum kalıcı olarak hibrit çalışma
düzenine geçerken iş kültürü alışkanlıkları da doğal olarak değişti.
Ancak
varlığını 2000’li yılların başına kadar sürdüren klasik iş dünyası giyim-kuşam
gelenekleri ile hiç tanışmamış Z kuşağının ofis yaşamına adım atması iş
dünyasının giyim alışkanlıklarını başka bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.
Bunun en güncel örneklerinden birisi de geçen yılın gözde moda akımı
“mermaidcore”un yani denizkızı modasının ofis yaşamına uyarlanması.
Bu
uyarlanmış akımın ismi olan “office siren” deniz kızlarının mitolojideki ismi
olan “siren”den geliyor. Akımın çıkış noktası ise Z kuşağının yaşamına yön
veren birçok akımda olduğu gibi TikTok. “Peki bu akım esin kaynağını nereden
alıyor?” derseniz şöyle yanıt verebilirim: 2006 tarihli “Şeytan Marka Giyer”
filmindeki Serena (Gisele Bündchen), Prada’nın 90’lı yıllarda çıkardığı her
tasarım ve onun alt markası Miu Miu...
Ofis
sirenleri, “Kendinize özgü bir tarz oluştururken nasıl profesyonel
görünürsünüz” sorusuna yanıt arıyor. Gelin biz de nasıl profesyonel bir siren
olunabileceğine bir bakalım.
OFİS
SİRENİ OLMA FORMÜLÜ
Geçen
yılın yaygın akımları ”barbiecore” ve “mermaidcore”un tersine “Office siren”
modası kullanıcılarının yorumlarına pek de açık değil. Aslında bir ofis sireni
olmak için aşağı yukarı uzlaşılmış bir formül var:
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Renklerde nötr tonlar ağır basıyor, en dikkat çeken renk ise siyah. Çünkü siren
kişiliğinden uzaklaşmadan silüetin ve aksesuarların öne çıkmasına izin verir.
Yanında kullanılanlar ise kumlu kahverengi, krem, leopar deseni ve gri.
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Tasarımlarda en çok tercih edilenler ise yarı transparan dar balıkçı yaka
kazak, kalem etek, yarı mini etek, dar çerçeveli gözlük, slimfit gömlek, özel
yapım düğme, tayt, eşarp ve dar kesim pantolon. Ayakkabı olarak spor modeller
pek hoş karşılanmıyor. Bunun yerine çizme, kısa topuklu ayakkabı veya topuklu
mary jane tercih ediliyor.
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Akımın en eğlenceli kısmı kesinlikle aksesuvar seçimi. Ahşap veya gümüş renkli
kalın bir bilezik veya inci tasarım bir küpe ofis sireninin iddiasını gözler
önüne sermek için yeterli. Şık gümüş bir gerdanlık, uzun zincir veya yalın bir
gümüş kolye de kombine eklenebilir. Altın kural: Aksesuvarda aşırıya kaçmayın!
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Makyaj ise ofis sirenlerinin en hassas dengeye gereksinim duyduğu alan. Bir
ofis sireninin makyajı hafif olmalı ama makyaj yaptığını belli edecek küçük
dokunuşlar da gerekli olabilir.
- Gözler için çok fazla renk kullanılmaz. Belki sadece kahverengi bir göz farı. Dudaklar ise göz makyajının ağırlığı veya hafifliğine göre biçimlendirilebilir. Örneğin hafif bir göz makyajı yapıldıysa dudaklar için kırmızı bir ruj tercih edilebilir.