Deniz kızları iş dünyasında

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:00

İş dünyası giysi seçimi konusunda, yıllara yayılan bir istikrarla daha fazla seçeneğe sahip oluyor. Bunun başlıca nedenlerinden birisi klasik takım elbise kombinlerinin yerini “casual” diye tarif edilen rahat, gündelik giysilere bırakması. Elbette bu dönüşümün belirleyici noktalarından birisi de pandemiydi. İnsanların evden çalıştığı bu dönemde birçok kurum kalıcı olarak hibrit çalışma düzenine geçerken iş kültürü alışkanlıkları da doğal olarak değişti.

Ancak varlığını 2000’li yılların başına kadar sürdüren klasik iş dünyası giyim-kuşam gelenekleri ile hiç tanışmamış Z kuşağının ofis yaşamına adım atması iş dünyasının giyim alışkanlıklarını başka bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Bunun en güncel örneklerinden birisi de geçen yılın gözde moda akımı “mermaidcore”un yani denizkızı modasının ofis yaşamına uyarlanması.

Bu uyarlanmış akımın ismi olan “office siren” deniz kızlarının mitolojideki ismi olan “siren”den geliyor. Akımın çıkış noktası ise Z kuşağının yaşamına yön veren birçok akımda olduğu gibi TikTok. “Peki bu akım esin kaynağını nereden alıyor?” derseniz şöyle yanıt verebilirim: 2006 tarihli “Şeytan Marka Giyer” filmindeki Serena (Gisele Bündchen), Prada’nın 90’lı yıllarda çıkardığı her tasarım ve onun alt markası Miu Miu...

Ofis sirenleri, “Kendinize özgü bir tarz oluştururken nasıl profesyonel görünürsünüz” sorusuna yanıt arıyor. Gelin biz de nasıl profesyonel bir siren olunabileceğine bir bakalım.

OFİS SİRENİ OLMA FORMÜLÜ

Geçen yılın yaygın akımları ”barbiecore” ve “mermaidcore”un tersine “Office siren” modası kullanıcılarının yorumlarına pek de açık değil. Aslında bir ofis sireni olmak için aşağı yukarı uzlaşılmış bir formül var:

- Renklerde nötr tonlar ağır basıyor, en dikkat çeken renk ise siyah. Çünkü siren kişiliğinden uzaklaşmadan silüetin ve aksesuarların öne çıkmasına izin verir. Yanında kullanılanlar ise kumlu kahverengi, krem, leopar deseni ve gri.

- Tasarımlarda en çok tercih edilenler ise yarı transparan dar balıkçı yaka kazak, kalem etek, yarı mini etek, dar çerçeveli gözlük, slimfit gömlek, özel yapım düğme, tayt, eşarp ve dar kesim pantolon. Ayakkabı olarak spor modeller pek hoş karşılanmıyor. Bunun yerine çizme, kısa topuklu ayakkabı veya topuklu mary jane tercih ediliyor.

- Akımın en eğlenceli kısmı kesinlikle aksesuvar seçimi. Ahşap veya gümüş renkli kalın bir bilezik veya inci tasarım bir küpe ofis sireninin iddiasını gözler önüne sermek için yeterli. Şık gümüş bir gerdanlık, uzun zincir veya yalın bir gümüş kolye de kombine eklenebilir. Altın kural: Aksesuvarda aşırıya kaçmayın!

- Makyaj ise ofis sirenlerinin en hassas dengeye gereksinim duyduğu alan. Bir ofis sireninin makyajı hafif olmalı ama makyaj yaptığını belli edecek küçük dokunuşlar da gerekli olabilir.

- Gözler için çok fazla renk kullanılmaz. Belki sadece kahverengi bir göz farı. Dudaklar ise göz makyajının ağırlığı veya hafifliğine göre biçimlendirilebilir. Örneğin hafif bir göz makyajı yapıldıysa dudaklar için kırmızı bir ruj tercih edilebilir.