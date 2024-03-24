Develer’den ilk albüm
Alternatif müzik sahnesinin sevilen topluluklarından Develer ilk albümü "Fauna"yı dinleyicilerinin beğenisine sundu.
"Feveran”, “Torpak”, “Biber” gibi şarkılarıyla tanınan topluluk, albümün ismi hakkında şunları söylüyor:
“Parçaların kendi içlerindeki dinamik dokusu ile taşıdıkları dünyaların ve bu farklı dünyaların toplamının Develer’in ‘Fauna’sını yansıttıklarını düşünüyoruz. Bir yandan da albümdeki bütün aromalar, bundan sonraki yolculuğumuzda gidebileceğimiz yolların çeşitliliğine göz kırpıyor.”
Kapak tasarımı Hollanda’da yaşayan Türk sanatçı Kutlay Evrensel tarafından yapılan “Fauna” tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.
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