Domates kızların yazı
Yazın biricik meyvesi -veya sebzesi- domates artık moda estetiği için bir referans noktası. Gelin domates kızı yazının ayrıntılarına birlikte bakalım.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Ayşen Gruda, 1975 yılında TRT’de yer aldığı bir skeçte canlandırdığı karakterle birlikte yıllarca peşini bırakmayacak bir lakap edinmişti: “Domates güzeli.”
Genelde olumsuz bir anlamla anılan bu lakap bu yazla birlikte değişiyor. TikTok’ta kısa sürede görünür olup milyonlarca kullanıcıyı etkisi altına alan “domates kız yazı” en güncel moda akımlarından biri oldu bile.
“Nedir bu domates kız yazı” diye soracak olursanız şöyle açıklayayım: Bir rafya sepet, bir çift espadril... TikTok’taki “@girlthings57” hesabında paylaşılan yaz elbisesi ve deri sandaletler içeren portre ile başlayan akım tüketim taleplerine de yansımış görünüyor. Çevrimiçi moda alışveriş ortamı Depop’dt bu akıma dahil olan keten pantolon aramaları yüzde 644 oranında artarken dokuma çantalarda da bu oran yüzde 289 seviyesinde.
Ancak domates kızı yazını, “barbiecore” veya “mermaidcore” gibi çizgileri kesin bir akım olarak görmektense farklı varyasyonlara açık bir “titreşim” olarak incelemek doğru olacaktır. Çünkü “yaz”a ilişkin pek çok öğe domates kız yazının çeşitlemeleri içinde yer bulabiliyor.
AKDENİZ ESTETİĞİ
Aslında domates kızı kavramı, bu sebzenin -veya meyvenin- kendisiyle pek de ilgili değil. Daha çok Akdeniz estetiğinin Z kuşağı tarafından yeniden yorumlanmış hali.
Yine de akımın gözde desenleri arasında mevye ve sebze desenli giysiler başta geliyor. Tıpkı keten kumaş gibi tam etekler ve başa bağlanan ipek şallar da akımın belirleyici nesnelerinden.
ÇABASIZ ŞIKLIK
Domates kız olmanın en önemli ayrıntılarından birisi şık ve havalı görünürken çok da fazla çaba harcamamış olmak. Zaten akımın amaçlarından birisi de bu. Son zamanlarda gündemde olan bir başka moda akımı olan “sessiz şıklık”tan biraz daha ulaşılabilir bir fiyat aralığında seyreden domates kız yazı ürünleri bu yönüyle daha uzun ömürlü bir yaklaşımı da simgeliyor.
KÜLTÜREL ALIŞKANLIKLAR
Her moda akımının kendisiyle birlikte bir davranış biçimi getirmesi artık kaçınılmaz. Domates kızı yazı da farklı değil. Bu yaz, bir kafede aşk romanı okumak, sahilde sere serpe uzanmak, gün batımını izlemek gibi romantik ve görsel cazibesi yüksek etkinlikler domates kızı yazının belirleyici etkinlikleri arasında yer alıyor.
BİRKİN’İN ARDINDAN
Domates kızı yazının, kısa süre önce yaşama gözlerini yuman ve farklı çağlardan birçok kişiyi hem karakteri hem de estetiğiyle etkileyen Fransız aktris Jane Birkin’e bir saygı duruşu olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Birkin’in sade şıklığı bu akımın en önemli referans kaynakları arasında.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu
- TİHEK'ten bankalara 'ATM' uyarısı
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Uzmanından 3600 ek gösterge açıklaması