Domates kızların yazı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:00

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Ayşen Gruda, 1975 yılında TRT’de yer aldığı bir skeçte canlandırdığı karakterle birlikte yıllarca peşini bırakmayacak bir lakap edinmişti: “Domates güzeli.”

Genelde olumsuz bir anlamla anılan bu lakap bu yazla birlikte değişiyor. TikTok’ta kısa sürede görünür olup milyonlarca kullanıcıyı etkisi altına alan “domates kız yazı” en güncel moda akımlarından biri oldu bile.

“Nedir bu domates kız yazı” diye soracak olursanız şöyle açıklayayım: Bir rafya sepet, bir çift espadril... TikTok’taki “@girlthings57” hesabında paylaşılan yaz elbisesi ve deri sandaletler içeren portre ile başlayan akım tüketim taleplerine de yansımış görünüyor. Çevrimiçi moda alışveriş ortamı Depop’dt bu akıma dahil olan keten pantolon aramaları yüzde 644 oranında artarken dokuma çantalarda da bu oran yüzde 289 seviyesinde.

Ancak domates kızı yazını, “barbiecore” veya “mermaidcore” gibi çizgileri kesin bir akım olarak görmektense farklı varyasyonlara açık bir “titreşim” olarak incelemek doğru olacaktır. Çünkü “yaz”a ilişkin pek çok öğe domates kız yazının çeşitlemeleri içinde yer bulabiliyor.

AKDENİZ ESTETİĞİ

Aslında domates kızı kavramı, bu sebzenin -veya meyvenin- kendisiyle pek de ilgili değil. Daha çok Akdeniz estetiğinin Z kuşağı tarafından yeniden yorumlanmış hali.

Yine de akımın gözde desenleri arasında mevye ve sebze desenli giysiler başta geliyor. Tıpkı keten kumaş gibi tam etekler ve başa bağlanan ipek şallar da akımın belirleyici nesnelerinden.

ÇABASIZ ŞIKLIK

Domates kız olmanın en önemli ayrıntılarından birisi şık ve havalı görünürken çok da fazla çaba harcamamış olmak. Zaten akımın amaçlarından birisi de bu. Son zamanlarda gündemde olan bir başka moda akımı olan “sessiz şıklık”tan biraz daha ulaşılabilir bir fiyat aralığında seyreden domates kız yazı ürünleri bu yönüyle daha uzun ömürlü bir yaklaşımı da simgeliyor.

KÜLTÜREL ALIŞKANLIKLAR

Her moda akımının kendisiyle birlikte bir davranış biçimi getirmesi artık kaçınılmaz. Domates kızı yazı da farklı değil. Bu yaz, bir kafede aşk romanı okumak, sahilde sere serpe uzanmak, gün batımını izlemek gibi romantik ve görsel cazibesi yüksek etkinlikler domates kızı yazının belirleyici etkinlikleri arasında yer alıyor.

BİRKİN’İN ARDINDAN

Domates kızı yazının, kısa süre önce yaşama gözlerini yuman ve farklı çağlardan birçok kişiyi hem karakteri hem de estetiğiyle etkileyen Fransız aktris Jane Birkin’e bir saygı duruşu olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Birkin’in sade şıklığı bu akımın en önemli referans kaynakları arasında.



