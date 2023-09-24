Dünyanın kalp çarpıntısı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:49

Libya’da yaşanan sel felaketi hem insanlar hem de diğer türler için büyük bir yıkım getirdi. On binlerce insanın ve diğer türlerin can kaybı, yerinden edilenler derken aşırı hava olaylarının ne denli yıkıcı olduğunu gösteren kalp acıtıcı bir örnek Libya. İklim krizi kaynaklı aşırı hava olayları tüm dünyaya yıkıcı etkiler getirmeyi sürdürürken kişisel alışkanlıklarımızdan kamusal ölçekteki davranış kalıplarına kadar birçok konuda radikal sayılabilecek değişimler hemen uygulamaya alınmalı.

GIDA TEHLİKESİ

Ülkemize dönecek olursam yaz boyu devam eden yüksek sıcaklıklar ve geçtiğimiz kıştan beri süregelen kuraklık ayçiçeği başta olmak üzere gıda endüstrisini de olumsuz etkiledi. Şimdi de az yağışlar. barajlarda azalan su seviyeleri, kurumaya yüz tutan göller olarak karşımızda. Hem yakın çevremizde hem de küresel ölçekte bir çöküş yaşanıyor. Bir sonbahar pazar sabahı sizinle daha iç açıcı başlıklarda buluşmak isterdim ancak bazen içinde bulunduğumuz durumun koşullarını öğrenmek, analiz etmek ve buna göre bir planlama yapmak orta ve uzun vadede daha dengeli bir yaşam sürmemize neden olur.

Geçen çarşamba Science Advances bilimsel dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki yaşamın sürmesi için gerekli koşulları içeren dokuz gezegensel sınırın altısı aşıldı. Bilim insanları ilk kez insanlık için güvenli bir yaşama alanı tanımlayan dokuz sınır sürecinin tamamını haritalandırarak gezegensel dayanıklılığın ayrıntılı bir taslağını sunuyor.

9 GEZEGENSEL SINIR NEDİR?

Gezegensel sınırlar kavramı, insanlığın gelecek nesiller için gelişmeye ve gelişmeye devam edebileceği bir dizi 9 gezegensel sınır sunar. 2009 yılında Johan Rockström ve Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Will Steffen’in öncülük ettiği bir grup dünya sistemi ve çevre bilimcisi tarafından oluşturulan sınırlar şunlardır:

1- İklim değişikliği

2- Biyosfer bütünlüğü

3- Arazi kullanımında değişiklikler

4- Tatlı su kullanımı

5- Kimyasal kirlilik

6- Biojeokimyasal döngüler

7- Stratosferik ozon incelmesi

8- Atmosferik aerosol yüklemesi

9- Okyanusun asitlenmesi

ALTI EŞİK AŞILDI YEDİNCİSİ SIRADA

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, kimyasal kirlilik, arazi kullanımı, tatlı su kullanımı, biojeokimyasal döngülerde eşik aşıldı. Sekiz farklı ülkeden 29 araştırmacının parçası olduğu bilimsel çalışma, dünyanın artık insanlık için güvenli çalışma alanının oldukça dışında olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre okyanus asitlenmesi neredeyse kırılma noktasına geldi. (yedinci sınırda ihlal edilmek üzere). Stratosferik ozon seviyeleri biraz iyileşti. Daha önce aşıldığı belirlenen tüm sınırlar için ihlal düzeyi arttı.

Araştırmanın baş yazarı Katherine Richardson’un basın toplantısındaki şu sözleri ise 1.5 derece kritik eşiğini aşmamak için bu 9 gezegensel sınırın önemini ve uyarıcı niteliğini vurguluyor.

“Bir insanda kan basıncının 120/80'in üzerinde olması kesin bir kalp krizi anlamına gelmiyor ancak riski artırıyor. 3.5 milyar yıldır dünya üzerindeki çevre koşulları yaşam ve iklim arasındaki etkileşim tarafından belirleniyor. Çıkarabileceğimiz biyokütle miktarına ilişkin sınıra saygı duymazsak, iklim sorununu çözemeyeceğiz.”