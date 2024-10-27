Duruş bozukluğu ruhunuza yansır

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:00

Özellikle pandemi sonrası iş dünyasının büyük bölümü evlere kapandı. Tüm dünya bir bilgisayar ekranı, bir klavye, bazen masa, bazen sandalye, kimi zaman da koltukça geçti.

Salgın sona erdi, bu kez aynı şartlar ofislerdeki ekran-klavye-masa-sandalye ile sürdü. Doğal olarak da harekete alışık bedenlerimiz, duruş bozukluğu, yani postür hastalığına evrildi. Peki duruş bozukluğu nedir? Çaresi var mıdır?

Bu soruları İBB Spor Kulübü baş fizyoterapisti fizyoterapi uzmanı ve öğretim görevlisi Leman Nur Şengül’ sorduk:

“Çağdaş yaşam tarzı, duruş bozukluklarını artırıyor. Uzun saatler masa başında çalışmak, bilgisayara ya da telefona bağlı kalmak ve hareketsiz yaşam, bedenimizin doğal duruşunu bozarak çeşitli ağrılara yol açıyor. Peki siz de bu duruş bozukluğunun farkında mısınız? Her sabah sırt, boyun veya bel ağrısıyla mı uyanıyorsunuz? Ayakta çok kaldığınızda beliniz mi ağrıyor? Boynunuzda gerginlik ve ağrı mı hissediyorsunuz? Gün içinde sık sık sırtınızı germe ihtiyacı mı duyuyorsunuz?

Bir omzunuz diğerinden önde olduğu için kıyafetler üzerinizde güzel durmuyor mu? Gün içinde kaykılıp oturmak daha rahat geliyor ve dik durmak bir eziyet haline mi dönüşüyor? Eğer bu sorulardan birkaçına "evet" diyorsanız duruş bozukluğunuz olabilir. Peki, duruş bozukluğu nedir ve neden bu kadar önemli? Önce duruş (Postür) nedir ona yanıt aramalıyız.

Duruş, bir kişinin otururken veya ayakta dururken bedeninin duruş biçimidir. İyi bir postür, kas-iskelet sisteminin en az enerji harcayarak bedenini dengede tutmasını sağlar. Profesyoneller, postürü hem önden, yandan hem de arkadan olmak üzere 3 yönden değerlendirir ve bu değerlendirme iki şekilde yapılır: Statik (durağan) ve dinamik (hareketli) postür.

İyi postür, omurga ve eklemlerin doğru hizada olduğu ve bedenin dengeli biçimde durduğu duruştur. Ayakta dururken başınız dik, sırtınız düz, omuzlarınız gevşek ve nötr pozisyonda olmalıdır.

Dizler de aynı şekilde düz olmalı. Yandan bakıldığında, omuz, kalça ve ayak bileği bir çizgi halinde olmalıdır. Aynada kendinize bakarak ya da bir fotoğrafınızı çekerek bu pozisyonu kontrol edebilirsiniz.”

Bir de kötü postür var. Başfizyoterapist Leman Nur Şengül, kötü duruşu şöyle anlatıyor:

"Öncelikle Kötü Postürün belirtilerine bakmak gerek. Omuzların öne çıkması (protraksiyon), sırtın kamburlaşması (kifoz), belde aşırı oyuntu (lordoz) veya omurga eğrilikleri (skolyoz), kötü postürün en yaygın belirtilerindendir. Kötü postür, zamanla yaşam kalitenizi olumsuz etkiler ve kas-iskelet sistemi ağrılarına, eklem işlev bozukluklarına yol açar. Ayrıca, kötü duruş psikolojiniz üzerinde de etkili olabilir. Duruşunuz, sadece fiziksel sağlığınızı değil, ruh halinizi de yansıtır. Örneğin, mutsuz olduğunuzda omuzlarınızın çöktüğünü, depresyona girdiğinizde sırtınızın kamburlaştığını fark etmişsinizdir. Duruşumuz, ruh halimizle sıkı bir ilişki içerisindedir."

DURUŞ BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Şengül duruş bozukluğuna neden olan durumları şöyle açıklıyor:

"En yaygın nednelerden biri hareketsiz yaşam tarzı. Telefon, tablet ve bilgisayara bağımlılık, yürüyüş ve egzersiz yapmamak, beden farkındalığımızı zayıflatır ve duruşumuzu bozar. Hareketsiz bir yaşam sürmek, kasların ve eklemlerin zayıflamasına, postürün bozulmasına yol açar. Beden farkındalığı, bedenimizin uzaydaki pozisyonunu algılama yeteneğidir. Kaslardan, eklemlerden ve tendonlardan gelen sinyaller sinir sisteminize iletilerek beyninize bedenimize nerede olduğunu ve nasıl hareket ettiğini bildirir. Ancak hareketsiz bir yaşam bu farkındalığı zayıflatır ve duruş bozukluklarına neden olur.”

ÇÖZÜM EGZERSİZDE!

Duruş bozukluğunu düzeltmenin en etkili yolu egzersizdir. Kolay egzersizlerle duruşunuzu düzeltebilir ve ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Köprü egzersizi: Sırt üstü yatarken dizlerinizi büküp ayaklarınızı yere koyarak kalçanızı yukarı kaldırın. Bu hareket sırt ve bel kaslarınızı güçlendirir.

Kedi-deve pozisyonu: Dört ayak pozisyonunda sırtınızı yukarı ve aşağı hareket ettirerek omurganızı esnetin.

Omuz germe egzersizi: Dik dururken kollarınızı arkada birleştirip omuzlarınızı geriye doğru esnetin.