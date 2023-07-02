Düş gücünde bir şarkı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 12:00

Selin Sümbültepe, depremde yaşadığı acı ve üzüntü dolu günlerin ardından Eksik Vals isimli çalışmasıyla duygu dolu, dingin müziğine prodüktörlük becerilerini de ekledi. Yeni teklisini eklektik yaklaşımının en somut örneği olarak tanımlayan başarılı müzisyenle hem müziği hem de yaşamı konuştuk.

- Yeni tekliniz “Eksik Vals”i bir sinematik dans olarak yorumluyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?



Bestelerime -hangi türde olursa olsun- hep bir anının, hissin soundtrack’i gibi yaklaştım ve neredeyse her katmanını hayal ettim. Bu yaklaşımım dolaylı olarak aranjmana da yansıdı. “Eksik Vals”in tek farkı aranjmanı da benim yapmış olmam. Kullandığım müzikal dilin klasik ağırlıklı olması da sinematik bir havaya sokuyor aranjeyi. Sanıyorum bu şarkıyla tüm birikmiş prodüksiyon merakımı dışa vuruverdim. “Eksik Vals” kapak tasarımından prodüksiyonuna, baştan aşağı şimdiye kadar ki eklektik yaklaşımımın en somut örneği. Dönüştürmenin, geliştirmenin ve hayal gücümü müziğe yansıtmış olmamın dayanılmaz hafifliğini yaşadım. Tüm süreç başlı başına bir yenilikti ve ben bu yeniyi pek sevdim.

- Müzikal altyapısı güçlü bir isim olarak bugüne kadar prodüksiyonda kendi başınıza öne çıkmamanız ilginç bir durumdu zaten.

Açıkçası bugüne kadar söz ve müzik kısmına yoğunlaştığımdan dolayı aranje yapmak için bilgisayar başında yeterli mesai geçirmemiştim. Aldığım klasik eğitim her ne kadar katmanlı bir müzikal yetkinlik verse de şarkı aranje etmek için yeterli kalmıyor. Önce demolarımı yapmaya ve bu vesileyle programları nasıl kullanacağımı öğrenmeye başladım. Hazır olduğumu hissetmeyi bekledim diyebilirim. (Gülüyor)

- Şarkılarınızda her zaman minimal ritimler kullanıyorsunuz. Bunun bir nedeni olduğunu düşünüyorum...



Müziğim daha çok akustik materyallerle öne çıksa da, tek bir kalıba veya nedene sığdıramam. Farklı denemelere ve dinamiklere de sıkça yer verdiğim çalışmalarım oldu.

YENİ BİR PERSONA

- Sahnedeki Selin Sümbültepe'yi nasıl yorumlarsınız?



Enerjimi birebir seyirciye geçirebildiğimi düşünüyorum. Her konserden sonra mesaj kutum güzel mesajlarla doluyor. Bugünlerde sahnemi dönüştürüyorum. Bu yılın sonunda yayınlayacağım şarkılarımda daha kökten beslendiğim başka bir müzikal personaya geçiş yapıyorum. İlk iki albümümden çok az şarkı yeni sahnede yer alacak.

- Dinleyici olsanız kendi konserinize gider miydiniz?

Dinleyici olsam kuyruk oluştururdum gişede.

- Kendinizden hangi şarkıyı dinelmek isterdiniz?

Kendimden en çok Feyruz dinlemek isterdim.

"DEPREMDE CİDDİ BİR KIRILMA YAŞADIK"

- Deprem felaketi sırasında kardeşinizle birlikte çok acı günler yaşadınız. Bugünden bakınca yaşananlar kayıplar, kabullenişler ve ihmaller hakkında neler söylersiniz?



Hâlâ çok zor zamanlar geçiriyoruz. Maneviyatımız tamiri mümkün olamayacak kadar ciddi bir kırılma yaşadı. Birbirimize tutunmaktan başka çaremiz yok. İhmaller çok büyük. İnsanlar inşaat tozlarının içinde yaşamaya çalışıyor. Molozlar doğayı tahrip ediyor. Zeytinlikler ölüyor. Yerle bir olan kültürel miraslar hala ilk günkü gibi yıkık duruyor. Dilerim bu toprakların hafızasını bi nebze onarabilmek için gerekli mimari restorasyonlar yapılır.