Duyguların bilimi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:02

Duyguların amacı: Duyguların, bilinen varlık nedenlerinden başlıcası, “Başka insanlarla bağlar kurarak, onlarla ve olaylarla ilgili öngörüler sağlamak”. Bu hayatta kalma duygumuz. Tabii ki yanında karar vermek, odaklanmak, anlamak ve anlaşılmak gibi amaçlar için de kullanıyoruz.

Duyguları bulmak: Coşkulandırıcı, yüreklendirici, esin verici, mutlu eden, üzen, veya depresyona sokan, yalnız hissettiren, veya birilerine sımsıkı bağlanmış hissettiren duygusal durumların içinde kendimizi bulabiliyoruz. Klasik duygu tanımlarından ötesini hissetmeye çalışın, duygularınızı bedeninizde tarayın ve onları sözcüklendirmeye çalışın.

Sağlıklı bağlar kurmak: Duygusal gelişim ve yaşamı sürdürmek için sağlıklı bağlar kurmamız çok büyük değer taşıyor. Çünkü duygularımızın büyük bir kısmı insan ilişkileri sayesinde ortaya çıkıyor. Bunlar ailevi, ticari, dostane, ve tabii ki flörtler, romantik aşk ilişkileri olabilir.

Ne hissettiğimizi bilmek: Öncelikle başka insanların nasıl hissettiğini sorgulamadan kendi hislerimizden emin olmalıyız. Bir psikoloğa gidip başınıza gelenleri anlattığınızda, her zaman ne hissettiğiniz sorulur. Çünkü insan olarak düşüncelerimiz ve duygularımız tek bir hizaya girdiğinde merkezi sinir sistemimiz rahatlar. Onları kesin olarak tanımlayabildiğimizde kaygılarımızın büyük bir kısmının azaldığını görürüz. Bu yöntemi deneyebilirsiniz. Kendinize zorlayıcı ve farklı durumların içindeyken ne hissettiğinizi sorun.

Seçimler (Kalbimizin Sesi): Beraber olmayı seçtiğimiz insanların, gittiğimiz yerlerin, yaşamak istediğimiz deneyimlerin altında her zaman hissetmek istediğimiz o duygular var. Bunları bazen tanımlayabiliyoruz, bazense sadece yaşıyoruz! Bizleri “doğru zamanda ve doğru yerde”, “doğru düşünce ve eylem” içinde hissettiren duyguların peşinden daima gitmeliyiz.

Bireysel yolculuklarımız: Son olarak şu kesin ki herkesin duygusal algısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yaşamda bazen yanımızdakilerle aynı duyguyu paylaştığımızı sandığımız anlarda aslında herkesin kendi bireysel yolculuğunu yaşadığını unutmamak yararlı olur.

Kendimizi regüle etmek: Bedenimizden gelen mesajları anlamak bize yaşamda çok büyük avantaj sağlıyor. Bu yüzden merkezi sinir sistemimizin nasıl hissettiğini bilinçli olarak fark edebilme yeteneğimizi artırmalıyız. İç sesimizi ve duygularımızı doğru duyabilmak için meditasyon, nefes, doğada vakit geçirmek ve toprağa basmak gibi eylemlerle bedenimizi düzenli olarak regüle edebiliriz.

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