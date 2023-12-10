Erdal Özyağcılar anlattı: Sora söyleye 'Kader'i buldum
“Şahsiyet”te Kader rolünde ustalığını konuşturan Erdal Özyağcılar, karakterini nasıl bulduğunu anlattı.
İzleyicilerin tutkunu olduğu, GAİN yapımı “Şahsiyet” ikinci sezonunda yine çok konuşuldu. Diziye bu sezon katılan ve katılmasıyla birlikte boyut katan isimlerden biri usta oyuncu Erdal Özyağcılar’dı.
Kendisiyle hem “Şahsiyet’te yer alma sürecini hem de yarım yüzyılı deviren
sahne, sinema ve televizyon kariyerinin satırbaşlarını konuştuk.
- "Şahsiyet"in ikinci sezonunda siz de yer alıyorsunuz ve bu mükemmel bir gelişme. Çünkü zaten izleyicilerin oyunculuk performanslarını takdir ettiği bir diziye, sizin gibi usta bir isim de katılmış oldu.
Dizinin ilk sezonu da çok başarılıydı tabii. Özellikle Hakan Günday’ın
senaryosu, Onur Saylak’ın rejisi, oyuncuların performansı seyircide büyük
beğeni kazandı. Şunun da altını çizmek isterim, Haluk Bilginer’in, Agâh Beyoğlu
karakterini canlandırırken gösterdiği usta oyunculuk mükemmeldi ve Emmy
Ödülü’nü sonuna kadar hak etti… Kendisini yürekten kutladım.
- Şahsiyet yayımlandığı günden beri en sevilen dijital
platform yapımlarından biri oldu. Seyircinin bu kadar benimsediği bir işe
ikinci sezonda dahil olmak sizi endişelendirdi mi?
Teklif gelince önce senaryoyu okumak istediğimi söyledim
ve adeta nefes nefese okudum. Yönetmenimiz Onur’u arayıp bir randevu rica
ettim, buluşup yaklaşık iki saat konuştuk. Kader karakterini bana öyle güzel,
öyle detaylı anlattı ki hemen “Tamam” dedim. Onur set sürecinde de her sahnede
de yanımdaydı, ben sordum o söyledi, o sordu ben söyledim… İşte böyle sora
söyleye Kader karakteri ortaya çıktı.
- Yeni nesil dijital platformlar için çekilen yapımlarla
televizyon yapımları arasında belli farklar görüyor musunuz?
Şimdi ister dijital platform olsun, ister televizyon
kanalları olsun içerik ve senaryo olarak bir fark yok. Sosyal tabu kriterleri
her iki platform için de geçerli. Konu bulmak, insan dramı bulma çeşitliliği
açısından aynı… Sadece prodüksiyon, çekim süreleri, hikayeyi anlatma
sinematografisi farklı. Televizyon kanallarında reyting ve seyirciye beğendirme
kaygısı ile dil farklılaşıyor.
- Mesleğe devam eden oyuncular içinde çok özel bir yeriniz
var. Çünkü 70’lerden günümüze kadar sinema ve televizyon sektöründeki gelişim
ve değişimleri de birebir yaşadınız. Bu açıdan “eskiden daha iyiydi” veya
“şimdi çok daha iyi” dediğiniz neler var?
1970’ten bugüne 53 sene… Bu zaman zarfında değişen birçok
şey oldu tabii. Ülkemizin sosyoekonomik ve sosyopolitik yapısı, insanımızın
beğenisi, gelişen film teknolojisi, mesleğe yeni atılan beyinler vs... 70’lerin
iyisi ile 2023’ün iyisi hakkında bir şeyler söylemek biraz zor. 70’lerin iyisi
daha iyi olabileceği gibi, 2023 ve önümüzdeki yılların iyisi de daha iyi
olabilir.
- Sözü biraz Yeşilçam
sinemasına getirmek istiyorum. 1977’den 1990’a, yani Yeşilçam’ın iyiden
iyiye krize girdiği döneme değin sizin de aralarında bulunduğunuz bir oyuncu
kuşağı birçok başarılı filme imza attı. Bu filmler izleyicide karşılık bulan
samimiyetleri, güldürü türündeki başarıları yanında, dönemin sosyopolitik
sorunlarına değinen içeriklere sahipti. Özellikle 12 Eylül Darbesi sonrasında
bile politik anlamda net tavır koyan yapımlar ortaya çıkarken bugün böyle
filmler olmamasını neye bağlıyorsunuz?
Ben bu sorunuza, Prof. Dr. Mustafa Bayrakçı’dan bir alıntı
ile cevap vermek istiyorum: “Sinema toplumdan kaynaklanır ve topluma geri
döner. Aslında denilebilir ki bir toplumu anlamak için sinemasına bakmak
yeterlidir. Onda iyi, güzel, hoş, ilgi çekici, kötü, yanlış, doğru ne varsa
sinemasında da o vardır. Belki fotoğraf kadar gerçek değil, belki bir miktar
hayal gücüne bulanmış... Ancak ne olursa olsun bir toplum; aşkını, acılarını,
mutluluğunu, hüznünü, savaşını, barışını sinema perdesinde yaşar. Tıpkı bir
ayna gibi bir toplumun bütün yansımalarının beden buluşunu izlersiniz sinemada.
Kısacası, bir toplumun nefes alışıdır, yaşayışıdır sinema.”
TİYATRODA KALİTE VE EMEK
- Farklı dönemlerde tiyatro sahnesinde yer almış bir usta
olarak zaman içinde tiyatro seyircisinin sahneden beklentisinde bir değişiklik
sezdiniz mi? Yoksa iyi oyun zamansız bir şekilde her daim alkış alır mı?
Tiyatro konusuna gelince söyleyecek iki çift lafım var
tabii… “Tiyatro Martı”, Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu özel tiyatromuz ve dokuz
yılda beş prodüksiyon yaptı, ikisinde ben oynadım. Halen sahnelenen ve
Zeynep’in kendisinin yazıp oynadığı “En Güzel Parçam”, koreografisinden
prodüksiyonuna kadar çok emek verilmiş bir oyun. Bir kadının yapay zekâyla olan
aşkını konu ediyor. Sadede gelelim, bizi üzen maalesef seyircilerimizin oyun
seçerken o oyunun içeriğinden çok oyunda oynayanların dizilerde oynamış iki üç
dizi ile ünlenmiş kişilerin oyunlarına yönelmesi. Tabii burada çok başarılı,
özenle hazırlanıp sahnelenen oyunları ayrı tutuyorum. Seyircinin daha çok
kalite ve emek peşinde olması gerek… Dekorundan ışığına kadar özenilmiş “En
Güzel Parçam” oyununu seyretmenizi tavsiye ederim, ne demek istediğimi daha iyi
anlayacaksınız.
‘ŞİVE KİTAPLARIM VAR’
- Tabii ki tek özelliğiniz değil ama merak etmişimdir hep:
Türkiye’nin şiveyi en iyi kullanan oyuncularındansınız ve her bölgenin şivesini
inanılmaz başarılı biçimde sahneye koyabiliyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Çalışarak. Kütüphanemde hemen hemen Türkiye’nin her
bölgesinin şivesi, ağzı ve o yöreye ait deyişlerinin yer aldığı kitaplarım var.
Ayrıca oynayacağım karakterin ağzını ve söyleyiş melodisini algılamam için
muhakkak o yöreden bir şive koçu ile çalışırım. Üstelik onlara diyalogları
okutup, seslerini kaydedip tekrar okurum. Eh biraz zor ama karşılığında beğeni
olunca...
‘SEN NEŞELİ OLURSAN’
- Gördüğüm kadarıyla neşesini hiç kaybetmeyen bir
insansınız. Bunun nedeni nedir? İnsanlara yaşamdan keyif almaları için ne
önerirsiniz?
Bir söz vardır, sen neşeli olursan karşındakinin acısını
unutturursun diye. Eee bizim mesleğimizin de amacı bu değil mi? Tavsiyem bu
dünyaya bir defa geldiğimizi unutmamanız. “Yıktın perdeyi eyledin viran,
gideyim sahibine haber vereyim heman.
SEYİRCİLER YANIT VERSİN
- Kendinize “En İyi Erdal Özyağcılar erformansı” ödülü
verecek olsanız bir sürü unutulmaz karakteriniz içinde hangisine ödül
verirdiniz?
En iyi Erdal Özyağcılar performansı… Ben bu soruyu
cevaplamaya utanırım, sıkılırım… Ben bu mesleği kendim için yapmıyorum ki. Beni
sinemada, tiyatroda, dizide hatta reklam filmlerinde izleyen seyircilerim için
yapıyorum. O yüzden cevap sevgili seyircilerimde. Ben işimi en iyi şekilde
yapmak için çalışan, bütün güçlüklere göğüs geren bir oyuncuyum. Aşığa Bağdat
sorulmaz. (Gülüyor)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Bahçeli'den sert sözler
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- 'Cumhuriyet düşmanı, ağalık yanlısı, hilafetçi...'
- Patronlar satıyor!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...