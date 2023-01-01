Ezgi Mola’dan üniversite öğrencilerine destek

01 Ocak 2023 Pazar, 13:00

Üniversite öğrencilere destek olmak için yaşama geçirilen Askıda Ne Var platformunun 10. yıl tanıtımında başarılı oyuncu Ezgi Mola yer aldı. Üniversite öğrencilerine destek verilmesi için çağrıda bulunan Mola, öğrencilik yıllarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversitede kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyleyen başarılı oyuncu tanıtım filminde yer alan “Sen bensin, ben de senim. Sana ne yaparsam kendime yapmış sayarım” sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini belirtti.

Mola sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek. Ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Askıda Ne Var sosyal girişimi bunu çok güzel yapıyor, binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor.”

2012 yılında girişimci Oğuzhan Canım tarafından faaliyete geçirilen Askıda Ne Var platformunda, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, kıyafet, kitap, bilgisayar, beyaz eşya, staj imkanı ve kültür sanat organizasyonlarına bilet sağlaması için çalışmalar yürütülüyor.