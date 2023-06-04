Finansal feminizm şiddeti önleyebilir

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:00

Kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlayan finansal feminizmin bu yıldan itibaren daha çok tartışılması bekleniyor. Çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak değişim şiddetin farklı türlerini de önleyebilir.

REBA’ya (Çalışanlara Fayda Derneği) göre kadınların işyerlerinde sahip oldukları dezavantajlara yönelik farkındalığın artmasıyla şirketlerin kadın çalışanları 2023'te daha fazla desteklemesi ve onların finansal açıdan güçlenmesine yol açması öngörülüyor.



Uzmanlar dünya genelinde enflasyon ve hayat pahalılığı ile karşılaşmaya devam edeceğimizi söylüyor ve bunun en fazla kadınları etkilediğini göz ardı etmemek gerekiyor. Etkilenenlerin başında ise işsiz ve ücretsiz ev emekçisi kadınlar geliyor.

Kadınların erkeklerden daha az ücrete çalışıp daha az para biriktirebildiğine ilişkin sayısız araştırma var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verileri kadın istihdamının düşük olduğu Türkiye’de iş yaşamında kadınların erkeklerden yüzde 15 daha az kazandığını gösteriyor. TÜİK'e göre ise şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 20.7.

BAKIM YÜKÜ



Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların daha az yetenek gerektiren daha düşük ücretli işlerde çalışmasını teşvik ediyor. Bununla birlikte çocuklarını büyütme sorumluluğunu tek başına yüklenen ve yaşlı veya hasta aile üyesinin ücretsiz bakımını üstlenmek zorunda bırakılan kadınlar istikrarlı bir kariyere sahip olmaktan da alıkonuluyor. Daha az mesai saatiyle, emekli olma olasılıklarını da azaltan, güvencesiz işlere mecbur bırakılıyorlar.

Tam da bu noktada finansal feminizmin çalışma hayatındaki eşitsizliğin önüne geçmek için bir kılavuz olarak ele alınması bir değişimin önünü açabilir. Finansal feminizm, cinsiyet rollerine dayalı finansal ayrımları daha fazla kadını işe alarak, eğiterek ve kendi ekonomilerinin kontrolünü ele almaları için cesaretlendirerek giderme amacı taşıyan bir yol haritası. Aynı zamanda bir zihniyet değişikliğini desteklemek için toplumda da farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Finansal feminizm, kadınların ekonomik özgürlüğü için şu hedefleri öneriyor:

- İşverenler, kadın çalışanlarını teşvik ederek ve bireysel gereksinimlerine göre planlama yaparak eşitsizliği ortadan kaldırabilir. Bu, aynı işi yapan işçilerin cinsiyetinden bağımsız olarak aynı ücreti almasını yani Türkiye’deki feministlerin de sloganlarından olan “eşit işe eşit ücret” hakkını da sağlayabilir.

- Finansal feminizm aynı zamanda ekonomik şiddeti önleme ya da azaltmaya da yardımcı olabilir. Maddi imkânlar ve paranın erkekler tarafından baskı, tehdit ve denetim aracı olarak kullanılması kadınlara yönelik şiddetin bir biçimi olan ekonomik şiddeti doğurur ve kadının finansal olarak güçlenmesi bu noktada çok önemli.

- Ancak kadına yönelik şiddet, yalnızca iş dünyasında "bilinçli" patronların harekete geçmesiyle ortadan kalkamaz. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik merkezi ve yerel politikaların hayata geçirilmesi şart.