Kültür sanat sektöründe eylül ekim ayları hem bir lansman dönemi yaşanır hem de kış hazırlıkları başlar. Bir geçiş dönemidir, sektörde bulunan herkes birbirine ne kadar yoğun geçtiğinden yakınır. Müzik de bu yoğunluktan payına düşeni alır. Yazın bitişiyle insanlar artık rutinine dönmektedir, okullar açılır, trafikte geçirilen süre artar, bu süre de genelde müzikle değerlendirilir. Yazın o dağınıklığını üzerinden atmak için insanlar yeni keşiflere yönelir, bu yüzden de özellikle bağımsız sanatçılar için daha uygun bir müzik yayımlama dönemidir. Yılın bu son çeyreğinde kısa albüm (EP) ve albüm yayınları da oldukça artar.

Manifest - Rüyâ

Albümleriyle bu yaz listelerin zirvesine yerleşmeleri ve gördükleri yoğun ilgi haklarında dava açılmasını beraberinde getirmişti. Bu nedenle ülke çapında verdikleri konserler de iptal edilmişti. Manifest’in yeni şarkısı “Rüyâ” ekim ayında yayımlandı. Bir animasyon serisiyle işbirliği olarak ortaya çıkan “Rüyâ”nın klibinde de Manifest üyelerini o animasyondaki perilerin kostümleriyle görüyoruz. Şarkının söz ve müziği Ateş Atilla’ya ait.

Tame Impala - Deadbeat

Türkiye’de de epey bir hayran kitlesi bulunan Tame Impala, sevenlerini “Deadbeat” albümüyle sevindirdi. Albümde yer alan “Dracula”, “End of Summer” ve “Loser” şarkıları dünyada müzik listelerine albüm yayınlanır yayınlanmaz giriş yaptı. Grubun solisti Kevin Parker’ın bir söyleşisinde ifade ettiği üzere albümde 70’lerin Türk rock müziğinden esintiler de var. Parker, Barış Manço’ya duyduğu hayranlığı dile getirirken “Loser” şarkısında ondan esinlendiklerini ise şu sözlerle dile getiriyor: “Barış Manço’ya Türk Todd Rundgren diyorum. Disko’dan psikedelik rock’a kadar birçok türde müzik yapmış; gerçekten favorilerimden biri. Aslında onun müziği ve o dönemdeki diğer bazı Türk sanatçılar, albümümdeki Loser şarkısına ilham verdi.” (Sony Music)

Aydilge - Ay

Kendi söz ve bestelerini yazıp seslendiren müzisyenlerden Aydilge, yeni şarkısı “Ay” dinleyicisiyle buluşturdu. Aydilge yeni şarkısında yaşadığı hayal kırıklıkları ve yaralarını notalara döküyor. “Ay”ın sonbaharın hüznünü klarnetin ruhuyla harmanlayan duygu yüklü bir yapısı var. (Avrupa Müzik)

Efza - Derindeki Sesler

Bağımsız müzik sahnesinden kendine has tarzıyla tanıdığımız Efza’nın yeni şarkısı “Derindeki Sesler” tüm dijital platformlarda yerini aldı. Çoğu şarkısında olduğu gibi “Derindeki Sesler”de de söz, müzik ve prodüksiyon Efza’ya ait. Sanatçı, ilk andan itibaren güçlü vokalıyla dinleyiciyi şarkının içine çekmeyi başarıyor.

Bade Nosa & Can Güngör - Çağrı

Alternatif sahnenin özgün yorumcularından Bade Nosa’yla Can Güngör “Çağrı” şarkısında şair Gülten Akın’ın dizelerini müziğe döküyor. Bade Nosa’nın ikinci albümü “Şiir Eski Suç Ortağımızın” yayınlanan ikinci teklisi olan şarkı, Akın’ın büyük bir hasreti dile getirdiği dizelerini yalın bir biçimde müziğe döküyor.

Cigarettes After Sex - Anna Karenina

ABD’li sevilen “dream pop” grubu Cigarettes After Sex, geçen yıl çıkardıkları albümlerinin ardından hem geçmişini hem de geleceğini yansıtan iki parçayla geri döndü. “Anna Karenina”, samimi ve duygusallığıyla grubun tarzını en iyi yansıtan şarkılardan biri. Diğer şarkı ise grubun hayranlarının merakla beklediği bir yeniden yorum. The Doors’un “The Crystal Ship” şarkısı Cigarettes After Sex yorumuyla dinleyiciyle buluştu.

Teoman - Kırılganlar Kralı

Teoman, dokuz şarkıdan oluşan “Kırılganlar Kralı” adındaki bu albümle şarkı yazarlığına ve diskografisine nokta koyduğunu belirtiyor. Konsept albümde Teoman, “Sayın Bay Rock Yıldızı” adlı romanındaki Timur’un hikâyelerini anlatıyor. Teoman’ın değil, onun alter egosu Timur’un hayatını dinliyoruz. Albüm, müzikseverlere Teoman’ın kariyerinde farklı bir sayfa açmaktan ziyade, bir kapanış noktası olarak sunuluyor.

