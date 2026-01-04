Tuğçe Kandemir-Yalnızlık Korosu

Türk pop müziğinin güçlü sanatçılarından Tuğçe Kandemir, yılı yine yüksek bir etkiyle kapatıyor. Söz ve müziği Tuğçe Kandemir’e ait olan “Yalnızlık Korosu”, dinleyicileri duygusal bir atmosfere taşıyor. Şarkının düzenlemesi ise başarılı sanatçı Onur Özdemir’in imzasıyla şekilleniyor.

Flört-Özledim

“Özledim”, Flört’ün 2010 yılında “Demli” albümü için kaydedilen şarkılardan biri. Sözü müziği Ozan Kotra’ya ait “Özledim” bu kez Flört’ün yeni projesi “Alternatif Performans” için bir kez daha ve bu kez canlı bir performansla kaydedilip görüntülendi. “Alternatif Performans”, Flört grubunun daha önce hiç görüntülenmemiş şarkılarından oluşan 12 şarkılık bir performans videosu projesi. Diskografisinde 100’ü aşkın şarkı bulunan Flört, konserlerinde bu zengin mirasın ancak sınırlı bir bölümünü seslendirebiliyor. Proje, grup üyelerinin çok sevdiği ancak zaman içinde yeterince öne çıkaramadıkları şarkılardan oluşuyor;

Pelin Can-Misal

Türk edebiyatının en üretken şairlerinden Refik Durbaş’ın şiirlerinin farklı sanatçılar tarafından yorumlandığı saygı albümünün 11. yeni teklisi “Misal”, Pelin Can’ın yorumuyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albümden her hafta farklı bir sanatçının şarkısı müzikseverle buluşuyor. (Pasaj Müzik)

Ferhat Göçer-Nerdesin

Ferhat Göçer yılı, sözleri Zeynep Talu’ya müziği ise kendisine ait olan “Nerdesin” adlı duygusal şarkısıyla kapatıyor. Düzenlemesi Sonay Yağız ve mix-mastering Arzu Alsan imzalı olan şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Pink Floyd-Wish You Were Here 50

Grubun 1975 tarihli bu kült albümü, yarım asır sonra müzik dünyasında yeniden zirveye yerleşti. Albüm, kalitesi çağa uygun olarak yükseltilen orijinal şarkılarının yanı sıra, daha önce hiç duyulmamış altı adet stüdyo demosu ve alternatif versiyon içeriyor. Bunlar arasında en dikkat çekenleri: “The Machine Song (Roger Waters'ın demosu)”, “Wish You Were Here (Caz kemancısı Stéphane Grappelli'nin eşlik ettiği nadir versiyon)” ve “Shine On You Crazy Diamond (1-9 bölümlerinin tamamını içeren yeni stereo miks)”. Albüm, yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2025’te Birleşik Krallık’ta “Noel 1 Numarası” oldu ve 1975’ten sonra ikinci kez zirveye yerleşerek tarihi bir rekor kırdı. Bu sürüm yeniden bir basım değil, grubun eski üyesi Syd Barrett’a bir saygı duruşu olan bu albümün mutfaktaki yaratım sürecini ve o dönemin konser atmosferini ilk kez bu kadar net bir şekilde hayranlarına sunan bir arşiv niteliğinde.

