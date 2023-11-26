Futbol modası: Blokecore

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:00

Moda dünyası son günlerde, iki yıldır ortalıkta olan bir akımın yaptığı patlama ile gündemde. Hem de modanın neredeyse hiç referans almadığı bir alandan geliyor bu akım. Futbol formalarıyla oluşturulan moda stili “blokecore”.

Kısaca bu terimin etimolojisini anlatacak olursak İngiliz futbolunun, en az bu sporun kendisi kadar köklü “İngiliz futbolu altkültürü”nden çıkan “bloke” (İngiliz argosunda erkek) sözcüğünün “core” (pek çok moda akımında kullanılan ve anlamı “çekirdek” olsa da burada “özünü çıkarmak olarak tanımlayabiliriz) ile birleşmesinden oluşan bir akım.

PÜF NOKTASI RETRO OLMASI

Geçen yıl Brandon Huntly isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan blokecore aslında tam bir sokak modası akımı. Gereksinimin duyacağınız yegâne giysiler, bir kot pantolon, spor ayakkabı ve bir futbol kulübü forması. Ancak işin inceliği de burada ortaya çıkıyor. Forma eğer “retro” olursa bloke core açısından çok daha makbul!

Aslında söz konusu akım, futbolda giderek yükselen bir tasarım yaklaşımının da yansıması. Son yıllara kadar futbolda forma üreticileri, spor malzeme sektörünün baş aktörleri olan Adidas, Nike, Puma gibi markalardı. Ancak yeni sezon formalarını bir tasarımcıyla birlikte çalışarak ortaya çıkaran kulüplerin sayısı giderek artıyor. Bunun son örneklerinden birisi, Giorgio Armani’nin tasarladığı İtalyan Milli Takımı formasıydı.

Bu gelişme futbol formalarının, bir spor gereci olmanın ötesine geçip günlük yaşamda kullanılabilecek bir kültürel değeri olan giysi olma sürecini hızlandırsa da aslında futbol dünyasının kulüp taraftarlığı üzerinden forma kullanımını stadyum dışına çıkarma çabası neredeyse kulüp mağazalarının ortaya çıkmaya başladığı 90’lı yıllara kadar uzanıyor.

Futbolda bu gelişmeler taraftarlık boyutuyla sınırlı kalsa da, daha 2000’lerin başında bir ikon olan Allen İverson öncülüğünde bu alanda başarılı olup basketbol formalarını popüler kültürün özellikle ABD’deki siyahi kültürün bir parçası haline getiren NBA’in pazarlama başarısı göz kamaştırıcıydı. Futbol piyasasının da bu akımla birlikte moda ile daha çok iç içe geçeceğini düşünmemek olanaksız.

NASIL BLOKECORE OLUNUR?

- Tasarımını beğendiğiniz veya tuttuğunuz futbol takımı forması edinin. Bu forma kulüp renkleri, amblemi ve formayı üreten markanın işbirliğiyle tasarlanmıştır. Örnek vermek gerekirse: Galatasaray – Nike, Fenerbahçe- Puma.

- Formanın altına ilk seçeneğin bir kot pantolon olduğunu söylemiştik ama burada sınırınız hayal gücünüz. Biz kadınlar, uyumlu bir etek seçimiyle de çok güzel kombinler ortaya çıkarabiliriz.

- Ayakkabı konusunda da seçenekler sınırsız ama bu konuda ikon olmuş bir modeli de söylemeden geçmeyeyim. Blokecore tarzının alametifarikalarından birisi, hemen hepimizin yaşamının bir döneminde sahip olduğu Adidas Samba model ayakkabılar.

SAYGI DURUŞU: 'CASUAL'

Futbol ve moda ilişkisinin, futbol kulüpleri ve moda dünyası açısından oldukça yeni olduğunu söyledik. Ancak futbol dünyasının başka bir yerinden çıkan “casual” akımını bu yazıda anmamak olmaz. Dünyaya kötü şöhretiyle nam salan İngiliz holiganlarının 80’li ve 89’lı yıllarda ağırlıklı olarak giydiği rahat, bol, her an aksiyona hazır giysi çeşitlemesinden ortaya çıkan “casual” akımı bugün bütün dünyada sokak giyiminin belirleyicilerinden birisi. Bomber montlar, hoodie’ler, bol pantolon ve eşofmanlar, kalın botlar ve spor ayakkabılarla özdeşleşen akım futbolun moda ile birleştiği ilk alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

BİR TAVSİYE

Futbol pazarında belirleyici olan Adidas, Nike ve Puma gibi markaların ürettiği formaların küresel çapta erişimi de doğal olarak çok daha yaygın. Bu yüzden blokecore akımına dahil olmak isteyenler de bu markalar üzerinden kendilerine forma seçmeyi tercih ediyor. Ancak şimdi önünüzde fark yaratmak için bir fırsat var. Futbol forması gurmelerinin çok iyi bildiği ve “çılgın 90’lar” olarak anılan dönemde pazarın önemli aktörlerinden olan Umbro başta olmak üzere, Diadora, Asics ve Lotto gibi markaların “retro” formalarına göz atabilirsiniz. İnternet üzerinde bu formaların satışını yapan çok sayıda site bulunuyor ve içlerinde pek çok çılgın tasarım sizi bekliyor olabilir.