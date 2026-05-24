Futbolun yeni rakibi: Aşırı sıcak

2026 FIFA Dünya Kupası, iklim krizinin spor üzerindeki etkilerini görünür kılacak en büyük organizasyonlardan biri olmaya hazırlanıyor.

Aşırı sıcak ve nem, yalnızca futbolcuların performansını değil taraftarların sağlığını, kentlerin altyapısını ve büyük spor etkinliklerinin geleceğini de yeniden tartışmaya açıyor.

Futbol, çoğu zaman 90 dakikalık bir oyun gibi görünür. Oysa artık sahada yalnızca iki takım, hakem ve top yok. İklim krizi de oyunun görünmeyen ama giderek daha belirleyici aktörlerinden biri haline geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, bu gerçeği küresel ölçekte görünür kılacak en büyük sınavlardan biri olabilir.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’daki 16 kentte oynanacak. Turnuvanın geniş bir coğrafyaya yayılması, iklim koşullarının da kentten kente ciddi biçimde değişmesi anlamına geliyor.

World Weather Attribution’ın yeni analizine göre Kanada ve ABD’nin Pasifik kıyısındaki bazı kentlerde daha ılıman koşullar beklenirken ABD’nin güney ve iç bölgeleri ile Meksika’daki maçlarda sıcaklıkların sık sık 30 dereceye yaklaşması veya aşması öngörülüyor. Nemle birleştiğinde ise bu tablo hem futbolcular hem de taraftarlar için çok daha riskli.

Burada yalnızca termometrede görünen hava sıcaklığından söz etmiyoruz. Analizde “ıslak hazne küre sıcaklığı” olarak çevrilebilecek WBGT göstergesi kullanılıyor.

WBGT sıcaklık, nem, güneş ışınımı ve hava hareketi gibi unsurları birlikte değerlendirerek insan bedeninin ısı stresini nasıl deneyimlediğini daha doğru göstermeye yarıyor. Yani bir maç günü 30 derece yalnızca 30 derece değildir. Nem, güneş ve rüzgâr koşullarıyla birlikte bedenin kendini soğutma kapasitesi zorlanabilir.

SAHA DIŞI ISINIYOR

Üstelik konu yalnızca sahadaki futbolcularla sınırlı değil. Klima sistemi olan stadyumlar belirli ölçüde koruma sağlasa bile taraftarlar maç öncesi ve sonrası kent meydanlarında, toplu taşıma hatlarında, açık alan etkinliklerinde ve kalabalık kutlamalarda sıcaklık riskine maruz kalacak.

Büyük spor organizasyonları yalnızca stat içinde yaşanmıyor. Ev sahibi kentlerin bütün kamusal alanına yayılıyor. Bu nedenle iklim uyumu artık turnuva planlamasının yan başlığı değil, merkezinde yer alması gereken bir konu.

Bu tablo, sporun geleceği açısından da önemli bir soru soruyor: Yaz aylarında düzenlenen büyük organizasyonlar, ısınan bir dünyada nasıl güvenli hale getirilecek? Maç saatlerinin değiştirilmesi, soğutma molaları, gölge alanlar, içme suyu erişimi, acil sağlık ekipleri, serinleme alanları ve riskli saatlerde açık hava etkinliklerinin sınırlandırılması artık organizasyonların temel parçası olmak zorunda. Ancak uyum önlemleri tek başına yeterli değil. Sıcaklık artışını sınırlamak için fosil yakıtlardan çıkış ve hızlı emisyon azaltımı da aynı denklemin parçası.

Futbolun büyüsü, dünyanın dört bir yanından insanları aynı heyecanda buluşturmasında. Ancak iklim krizi bize şunu gösteriyor: Bu ortak heyecanın sürdürülebilmesi için oyunun oynandığı koşulları da korumak gerekiyor. Aşırı sıcak artık yalnızca meteoroloji bültenlerinin değil, spor takvimlerinin, kent yönetimlerinin, sağlık politikalarının ve taraftar kültürünün de konusu.

2026 Dünya Kupası yaklaşırken belki de en önemli ders şu: İklim krizi gelecekte bir gün sahaya çıkacak bir rakip değil. Çoktan oyuna girdi. Şimdi mesele, futbolu ve yaşamı bu yeni gerçekliğe göre yeniden planlayabilmek.

SAHADA SICAK ALARMI

Küresel futbolcular birliği FIFPRO’nun rehberine göre WBGT, 26 dereceye ulaştığında ısı stresi gerçek bir risk haline geliyor ve soğutma molaları gerekiyor. 28 derece ve üzerine çıkıldığında ise koşullar oyun için güvenli kabul edilmiyor; maçın ertelenmesi tavsiye ediliyor. World Weather Attribution analizinin en dikkat çekici bulgularından biri, 2026 Dünya Kupası’nda 26 maçın en az 26 derece WBGT koşullarında oynanmasının beklenmesi.

28 derece eşiği için ise beş maçın bu tehlikeli koşullara denk gelebileceği belirtiliyor. Analiz, ABD’nin son Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı 1994’e göre bugünkü iklimin yaklaşık 0.7 derece daha sıcak olduğunu, bu nedenle sıcak ve nemli koşulların daha sık ve riskli hale geldiğini ortaya koyuyor.