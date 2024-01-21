GAİN’den üç dizi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:25

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:25

Andrea Riseborough ile Domhnall Gleeson’ın başrollerini paylaştığı “Alice & Jack”, aşkı samimi, dürüst ve komik bir şekilde ele alan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Robyn Carr’ın roman serisinden uyarlanan “Sullivan’s Crossing” bir beyin cerrahının memleketine dönerek babası ile yeniden bağlantı kurma çabalarını konu alıyor. Dizinin kadrosunda Morgan Kohan, Chad Michael Murray ve Tom Jackson gibi oyuncular yer alıyor.

Sean Penn, Matthew Fox, Bryan Brown, Susan Sarandon ve Erik Thomson’ın başrolü paylaştığı “C*A*U*G*H*T”un hikâyesi Avustralya Savunma Bakanı’nın savaştan etkilenmiş bir ülkeden “gizli bir dosya”yı almak için gönderdiği askerler çevresinde şekilleniyor.