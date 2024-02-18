Güzellik değil besleme uykusu...

Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:56

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:05

Eğer örümceklerin nasıl uyuduklarını merak ediyorsanız bu yazımda sorunuzun yanıtını alamayacağınızı peşinen belirteyim. Nitekim huzurunuzdaki örümcek uyumuyor, fakat paralize olmuş bir halde yatıyor.

Peki ya bu iş kimin başının altından çıktı? Öngörümü soracak olursanız, katil zanlısı pompilidae ailesine ait bir örümcek yaban arısı yani örümcekleri avlayan bir yaban arısı türü. Kendisini fotoğrafta gördüğünüz örümceği kuma gömmeye çalışırken gördüm ancak fotoğrafını çekemeden kayboldu.

ÖRÜMCEKLERE KARŞI

Örümceklerle ne alıp veremediğini anlamak oldukça kolaydır. Bu yaban arıları bal arılarının aksine kovanda yaşamazlar. Ağaç kovuklarına, sıva çatlaklarına veya toprağı kazarak yavrularına yuva yaparlar. Sabah akşam çoluk çocukla uğraşmak yerine değişik bir strateji izlerler. Nasıl mı? Oldukça pratik!

Bebeğinizin yanına, ona büyüyene kadar yetecek devasa bir süt şişesi bıraktığınızı düşünün. “Yavrum sen bunu iç, büyüyünce görüşürüz” deyip kapıyı çekip gidiyorsunuz mesela… İşte bu örümcek yaban arılarının stratejileri tam olarak böyledir! Süt şişesi yerine, paralize olmuş bir örümceği yuvaya özenle yerleştirdiği döllenmiş yumurtanın yanına bırakır.

Gelelim işin en ilginç kısmına; örümceği öldürmemesinin nedeni ise çürümesini engellemek, böylelikle protein içeriği bozulmadan uzun süre dayanabilmesidir. Larvalarda yumurtadan çıktıktan sonra taptaze yemeklerinin tadını çıkararak yetişkin bireylere dönüşür ve yuvalarını terk ederler. Bal arıları gibi sosyal hayvanlar olmadıklarından yalnız kurtlardır ve bir kraliçeye boyun eğmezler. Yuvalarından çıktıktan sonra amaçları karınlarını doyurmak, çiftleşmek ve müstakbel yavrularını besleyecek örümcekler bulmaktır.

Eklembacaklılar dünyası bu tür etkileşimlerle doludur. Tek yapmanız gereken bahar aylarında bahçenizde daha çok zaman geçirmek ve gözlem yapmanız. Safariyi aratmayacak avlanma sahnelerine tanık olacağınıza şüphem yok.