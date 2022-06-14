Bu sefer de hayvanseverleri hedef gösterdiler

14 Haziran 2022 Salı, 19:07

AKP ve iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından oluşturulan algıyla birlikte sokak hayvanları üzerinde oluşturulan baskı gün geçtikçe artıyor.

Geçen günlerde sokakta yaşayan köpeklerin paylaşıldığı ve hedef haline getirildiği Havrita uygulamasından sonra Başıboş Köpek Sorunu Platformu, bu sefer de açıklamalarıyla gündeme geldi. Yandaş bir gazeteye açıklamalarda bulunan platform, besleme yapanları hedef aldı. Açıklamalarda, “Belediyenin ve devletin gösterdiği yerler dışında kanunsuzca yerlere köpek yemi döken sözde hayvanseverler, besledikleri köpeklerin saldırması haline sorumludur” denildi.

Ayrıca açıklamada, “Başıboş köpekler yüzünden meydana gelecek trafik kazalarında da mağdurlar sigorta şirketlerine kazanın başıboş köpekler yüzünden oluştuğunu bildirdikleri takdirde, sigorta şirketleri de hem beslemecilere hem de ilgili idareye rücu haklarını kullanacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

‘İNSANLAR KÖPEK BESLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR’

Platform tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, İzmir’de köpeği havladığı için öldürülen üç kişiyi hatırlatarak “Ülkemizde son günlerde hayvanseverler sadece köpek beslediği için öldürülüyor. Yakın zamanda kurulan bu dernek sokak hayvanlarını ve hayvanseverleri bir haritayla hedef haline getirdi. İzmir’de işlenen cinayette de bu haritanın parmağı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘İLLEGAL BİR OLUŞUM’

Kurulan oluşumun illegal olduğunu belirten Yılmaz, “Bu dernek ve illegal oluşum sokak hayvanlarını yok etmek için ellerinden geleni yapıyor. Hayvan hakları konusunda tek bir bilgiye sahip olmayan bu yapı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. Maddesini değiştirmeye çalışıyor. Ancak bunu başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

‘KURGU VİDEOYLA HEDEF GÖSTERİYORLAR’

Platform hakkında birçok soruşturmanın olduğunu da söyleyen Yılmaz, “Kurgu videolarla hayvanları hedef haline getiriyorlar. Elimizde bu platformun hayvanları kışkırtarak insanlara saldırmasını sağlamaya çalıştıkları ses kayıtları var” diye konuştu. Ayrıca platform üyelerinin hayvanları nasıl zehirleyeceklerini de konuştuklarını belirten Yılmaz, “Sahte hesaplarla kendilerini çok sayıdaymış gibi gösterseler de çok kısa sürede yok olup gidecektir” şeklinde konuştu.