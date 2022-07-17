İbrahim Selim: Ne yapacağıma iç sesim karar veriyor

17 Temmuz 2022 Pazar, 11:24

Onu herkes farklı bir yerden tanıyor. Kimi YouTube’dan, kimi tiyatro sahnesinden, kimi de ekranlardan ve sinema perdesinden. Bugünlerde ise FOX TV’de “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli “talk show”uyla cumartesi akşamları milyonları ekranlara çekiyor. İbrahim Selim yaptığı her işte başarılı, ne yapacağı konusunda ise iç sesine güveniyor.

- “İbrahim Selim ile Bu Gece” çoktandır unuttuğumuz bir şeyi hatırlattı bize, televizyon karşısında gülmek ve keyifli vakit geçirmek. Bu açıdan program pek nostaljik bir havası olmasa da ister istemez nostaljik görünebiliyor sanırım hatırlattıkları yüzünden. Siz program içeriğini belirlerken böyle bir açığı fark etmiş miydiniz?

Aslında bir açık üzerine geliştirmedik programı, daha çok bir arada olduğumuz arkadaşlarımla tamamen kendi ürettiğimiz bir işle, ekonomik bir model geliştirebilir miyiz diye düşünüyorduk. Bir çok format masadaydı aslında ama birden “İbrahim Selim ile Bu Gece”yle yol almaya başladık. Çalıştığımız formatlarda da bir açık görmekten ziyade yapabileceğimizi düşündüğümüz ve kendi ilgimizi çeken işler üzerine gittiğimizi söyleyebilirim.

- “Talk show” genelde çok izlenen bir içerik olsa da bu türdeki her içerik de -deyim yerindeyse- tutmuyor. Burada farkı yaratan, programı yapan kişinin, akış üzerine kendinden bir şeyler eklemesi olsa gerek. Siz “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye kendinizden neler eklediniz?

Programı yapmaya beş kişi başladık ve şu an yaklaşık 30 kişi çalışıyoruz. Benim üstüme alabileceğim sadece programın dili ve ifade etme biçimi olabilir, sahnede ben olduğum için. Onun dışında programla ilgili iyi ve çekici ne görüyorsanız, beraber çalıştığım insanların etkisidir.

- Program Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlandı ve hatırı sayılır bir izleyici kitlesi oluşturdunuz. Peki, FOX TV’ye geçiş nasıl oldu?

Ana hedeflerimizden biri hepimizin aynı dertlerle yaşadığını, aynı şeylere üzüldüğünü ve aynı şeylerle dalga geçtiğini gösterebilmek. Sanki öyle değilmiş gibi herkesin birbirinden başka hayatları ve dertleri varmış gibi hissettirilen bir dünyada yaşarken bunu bilmeye benim kişisel olarak ihtiyacım oluyor açıkçası. Bunu YouTube üzerinden yapıyoruz ve işe yarıyor, “Daha fazla insana ulaşabilsek keşke” derken FOX TV’nin teklifi geldi, biz de değerlendirdik. Ancak YouTube yayınımız da devam ediyor. “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli kanalımızda televizyon yayını biter bitmez yeni bölüm yayına giriyor. Üstelik televizyonda süre kısıtlamamız olduğu için YouTube içeriğinde ekstra bölümlerimiz de olabiliyor. Yani olabildiğimiz her mecrada olmaya devam ediyoruz.

- Konuklarınız karşınızda kabuklarını kırıyor ve içlerinden geldiği gibi sorularınıza yanıtlar veriyor. Bunu başarabilmenizin bir sırrı var mı?

Böyle tarif edilmesine çok seviniyorum ama inanın bir sırrım yok. Sadece konuklarımız için çok çalışıyoruz ve her birine çok özeniyoruz. Program boyunca en büyük hedefimiz konuğumuzun konforunu sağlamak. Belki bunun etkisi oluyordur.

- Sorduğunuz sorular arasında “Ben bir programa katılsam bana sorulmasını istemezdim veya yanıtlarken zorlanırdım” dediğiniz sorular var mı?

Hiç yok, amacım hiçbir zaman gelen konuğu zor duruma düşürüp, sıkıştırıp oradan gülünecek bir şey çıkarmak olmadı, o yüzden de kendi rahatsız olabileceğim hiçbir şeyi sormuyorum.

- Çok başarılı giden ve çok emek verdiğiniz bir oyunculuk kariyeriniz var. “Talk show”unuz da tanınırlığınızı epey artırdı. Hiç sunuculuğunuzun oyunculuk kariyerinizin önüne geçeceği endişesi yaşadınız mı?

Mesleğim oyunculuk, ne neyin önüne geçer diye hiç düşünmedim, hayatımı yapmak istediğim şeyleri yapabileceğim bir sisteme oturtmaya çalıştım ve hâlâ bunun üzerine uğraşıyorum. O yüzden oynamak istediğim her şeyi oynuyor, yapmak istediğim her işi de yapıyorum. Sonunda kariyerim tanımlanırken biraz zorlanılacak zannediyorum ama olsun o da eğlenceli geliyor. Şimdi de biraz öyle, kimine göre tiyatro sahnesindeki biriyim kimine göre YouTube’da işler yapan biri. Bazıları için dizilerde oynuyorum, bazıları için de sinema filmlerinde. Ama söylediğim gibi bana sorarsanız “Mesleğiniz nedir” diye, ben oyuncuyum ve mesleğime bayılıyorum.

- Günümüzde tüm dünyada eğitimini farklı alanlarda alan insanlar oyunculuk, sunuculuk ve sanat gibi sahne alanlarında çok daha sık var olur hale geldi. Siz de biyoloji okumuş birisi olarak bu alanda edindiğiniz bilgileri işinize yansıtıyor musunuz?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunuyum, dolayısıyla eğitimim çok da farklı bir alanda değil. Biyoloji bölümünde üç sene bulundum ama bitirmedim ne yazık ki bölümü. Ancak günümüzde bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken yapacağımız herhangi bir şey için kendimizi eğitmemenin tuhaf olduğunu düşünüyorum. Bildiğim ne varsa da yaptığım her şeye dahil etmeyi çok seviyorum.

- Hem ekranda hem de tiyatroda bugüne kadar büyük çoğunlukla “niş” sayılabilecek işlerde yer aldınız. Kimi çok izlendi, kiminin değeri de zaman içinde anlaşıldı. İyi projeler nasıl gelip sizi buluyor? Yoksa siz mi onları buluyorsunuz?

Çok teşekkür ederim, böyle düşünmenize çok sevindim. Genelde bir işe karar verilirken yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra içime bakıyorum, eğer iyi hissediyorsam da yapıyorum. Daha, iç sesime rağmen yaptığım hiçbir şeyden hayır gelmedi, o yüzden ona güveniyorum biraz diyebilirim.

- YouTube’un kariyerinizde önemli bir yeri var. “STOLK” ile başlayan, “İbrahim Selim ile Bu Gece”yle FOX TV’ye uzanan bir yolculuk... Dijital içeriğin gücünü baştan görmüş müydünüz yoksa her şey adım adım mı ilerledi?

Çok eskiden beri iddia ediyordum bu dijital dünyanın çok şeyi değiştireceğini ama histi benimki, kanıtlayamıyordum. Arkadaşlarım da benim romantikliğime veriyordu. Sonra, özellikle yakın çevrem ben iş yaptıkça ikna olmaya başladı, zaten hemen hemen eşzamanlı olarak da beraber bu gelişime şahit olduk.

ALİCE DEVAM EDECEK

- İlerleyen günlerde İbrahim Selim’i nerelerde göreceğiz?

Alice sahnelenmeye devam edecek, müjdesini verebilirim. Ayrıca bu sezon başladığım “Kuşlar” oyunu var Semaver Kumpanya ile, o da bu yaz ve sezonda seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Birtakım başka sürprizler de olacak sanırım ama onlar sürpriz.

SİYASİ KONUK HAYAL ETMİYORUZ

- Son zamanlarda bazı siyasetçilerin YouTube kanallarına konuk olduklarını görüyoruz. Peki, siz siyasetçileri ağırlamak ister misiniz?

Özel bir durum olmadıkça siyasetçi bir konuk hayal etmiyoruz. Özel durumu da seçim olarak tanımlayalım ama “Meslekleriyle öne çıkmış başka ‘star’ları ağırlama planlarımız var” diyerek hafif sürpriz tüyosu vereyim.