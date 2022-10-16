İstanbul da artık Michelin Yıldızlı

16 Ekim 2022 Pazar, 13:00

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi’nde artık İstanbul’daki restoranlar da yer alıyor. Michelin Rehberi’nin 39. ve en yeni kenti olan İstanbul’dan 53 restoran seçildi. Kriterlere uygun 5 restoran ise Michelin Yıldızı’na layık görüldü.

Michelin Rehberi müfettişlerinin, menüsünde “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan işletmeler de açıklandı. Bir restoranın en fazla üç adet Michelin Yıldızı alabildiği değerlendirmede, Şef Fatih Tutak’ın Şişli’de yer alan restoranı “TURK Fatih Tutak” iki Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo; Bib Gourmand ile ödüllendirildi. Neolokal bir de sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı’nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı. Dünyada sadece 381 restoranın sahip olduğu Yeşil Michelin Yıldızlı şefi, Neolokal’den Maksut Aşkar oldu.



Michelin Rehberi müfettişlerinin verdiği Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri de sahiplerini buldu. Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.





2 MICHELİN YILDIZLI RESTORAN: TURK FATİH TUTAK



İstanbul’daki tek iki Michelin Yıldızlı restoran olan Şef Fatih Tutak’ın restoranı Şişli’de bulunuyor. Tutak, Türk mutfağının geleneksel tatlarını kendi dokunuşlarıyla özel hale getiriyor. Kariyerinde dünya mutfağından pek çok şefle çalışan Tutak, 2019 yılında Türkiye’ye gelip fine-dining restoranını açtı. Restoranda başlıca şefin annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı simgeleşmiş.





BİR MICHELİN YILDIZI ALAN 4 RESTORAN: NICOLE

Nicole Restaurant, 1901 yılında Fransisken rahibelerin yaşadığı Soeurs Garde-Malades Apartmanı’nın en üst katında yer alıyor. Adını binanın eski sahiplerinden biri olan rahibe Agnés Marthe Nicole’den alan restoran, Geleneksel Türk Mutfağı konseptine, şef Serkan Ersoy’un liderliğinde çağdaş bir yorum getiriyor.





MİKLA



Tarihi İstanbul manzaralı Mikla, 2005 yılından bu yana kendine has lezzetleri misafirleriyle buluşturuyor. Mikla’nın mutfağına giren malzemeler ise, Anadolu’nun farklı köşelerinden geliyor.





NEOLOKAL

Şef Maksut Aşkar’ın imzasını attığı Neolokal de, Anadolu’nun yemek geleneklerini modern dokunuşlarla tabaklara taşıyan bir restoran.





ARAKA



Şef Pınar Taşdemir tarafından kurulan Araka, Yeniköy’de müstakil bir mekânda yer alıyor. Menüsünde ağırlıklı olarak sebze ve taze otlardan yapılan yemekler yer alan Araka’da farklı aromalarla hazırlanan tabakları ilgi görüyor.

BU DURAKLAR DA LEZZET SAÇIYOR

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.



MICHELİN YILDIZI NEDİR?

Dünya yemek sektörünün en prestijli listelerinden biri olan Michelin Yıldızı, uzman bir jüri tarafından en iyi restoranları belirlemek için kullanılan değerlendirmelerin en bilineni. En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin Yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir Avrupa’daki ve dünyadaki en başarılı yemek servislerini belirlemek için kullanılıyor.

Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, iki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına geliyor. Üç Michelin Yıldızı ise, “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız ise, şeflere değil, mekanlara veriliyor.

Öte yandan değerlendirmelerde yalnızca yemekler değil, servis ve hijyen gibi pek çok ölçüt de etki ediyor.