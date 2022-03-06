Kadınlar her engeli aşar

06 Mart 2022 Pazar, 14:09

Henüz ilkokulda okurken görme yetisini kaybetmeye başlayan, gece körlüğü tnaısı konulan küçük bir kızdı Sevda Altunoluk. Şimdilerde ise dünyanın en önemli paralimpik sporcuları arasında. Golbol branşında kazandığı sayısız başarının ardından Tokyo’daki Paralimpik Oyunlarda dünyanın en iyi sporcusu seçilen Altunoluk BBC tarafından dünyada yılın “En Etkili 100 Kadın’ı arasına seçildi. Başarılı sporcuyla bir kadın olarak engelleri aşma yolculuğunu konuştuk.

- Kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz, spora başlama hikayenizi bize anlatır mısınız?

Tokat doğumluyum. 28 yaşındayım. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Antrenörlük Bölümü mezunuyum ve Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusuyum. Kadın Golbol Milli Takımı kaptanıyım. 15 Yıldır milli sporcuyum. Kemal Paşa İlkokulu’nda okurken 3. Sınıfta görme problemim ortaya çıktı. Ankara’da Mitat Enç Ortaokuluna kayıt yaptırdım ve golbol branşıyla, beden eğitimi öğretmenim Oman Karalı ile birlikte tanıştım. Çok çalışarak kulüp ve milli takım bazında birçok başarılara imza attım.

- 2010’da Tokyo Paralimpik Oyunlarında ve 2016’da Rio Paralimpik Yaz Oyunları’nda başarılarınız tüm dünyadaki paralimpik spor camiasının dikkatini çekti. Biraz sporculuk kariyerinizden bahseder misiniz?

2 Paralimpik şampiyonluğunu, 3 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğüm var. 15 defa gol kraliçeliği elde ettim. Yenimahalle Spor Kulübü ile bir çok Türkiye şampiyonluklarım da var. Ülkemi bu turnuvalarda en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. İlerisi için de hedeflerim var. Yine ülkeme en iyi şekilde temsil etmek, Dünya Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonasında Paralimpiklerde atın madalya kazanmak istiyorum. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurup, bir iz bırakmak amacındayım.

- Görme engeli olan ve spora başlamak isteyen kişilere bir mesajınız var mı?

Tabii ki en büyük engel insanın kendisi. Buna izin vermeyin. Biz engelimizi aştık ve hayata tutunduk. Eminim ki çok zor olacak, ama asla pes etmeyin. Çok çalışarak bütün engelleri aşıp başarı elde edebilirsiniz. O eşi benzeri olmayan Ay Yıldızlı formayı siz de giyebilirsin.

- Golbol sporuna başlarken endişeleriniz oldu mu? Sizi en çok zorlayan durum neydi?

Evet korkuyordum, çünkü nasıl bir spor olduğunu, Ortamı, yapıp ya da yapamayacağımı bilmiyordum. Dışarıdan ne kadar kolay görünse de, golbol branşı çok zordur. Bu da beni daha çok endişelendirmişti. Beni zorlayan şey de, en başta başarılı olup olmayacağım şüphesiydi. Derslerim ile spor arasında kalmak da beni çok ürkütmüştü.

- BBC’nin ‘en etkili 100 kadın’ listesinde yer aldığınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz?

Orada ismimi görmek beni çok gururlandırdı. Böyle bir başarıyı da aileme de kazandırdığımm için çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki başarılarımla birçok insana umut ve ışık olabilirim.



- “Engellilik bir engel olarak değil, kendini ifade etmek için bir fırsat olarak görülmeli" şeklinde bir açıklamanız var. Bu açıdan sporun yenileyici, hayata bağlayıcı özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Spor, ilk olarak insanı hayata bağlıyor, özgürlük katıyor. Çok fazla tanınmanızı sağlayarak sosyalleşmeyi üst düzeye çıkarıyor. Bu yüzden bütün engellerin yok olduğu bir alan.

- Kadınlara ilham olan sporculuk kariyeriniz var. Genç yaştaki kadın sporculara ne gibi tavsiyeniz olur?

Artık kadınlar bir çok branşta ön planda. Önümüze ne engel çıkarsa çıksın bunu en iyi şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Kendilerine asla yılmadan sevdikleri işi yapmalarını tavsiye ediyorum.