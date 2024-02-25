Kadınlar için eğitim ve iş olanağı
6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla düzenlenen “Dermokozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdamı Programı”, şubat ayında başladı.
Vichy, KAGİDER ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği, L'Oréal Vakfı'nın desteği ile hayata geçirilen projenin ilk etabında, Hatay Expo Fuar Alanı’nda kurulan eğitim ve üretim merkezinde depremden etkilenen 120 kadına satış teknikleri, iletişim, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik konularında iki ay boyunca toplam 64 saat fiziki eğitim verilecek. 16 seans olarak yapılacak eğitimlerin tamamlanmasının ardından talep eden kadınlar için “Eczacı Odaları” ile Vichy referansıyla düzenlenecek görüşmelerle Hatay ve çevre illerdeki istihdam fırsatları değerlendirilecek.
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