Kahve müzesi açıldı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:01

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:01

Dünya Türk Kahvesi Günü, 16. yüzyılda İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yer olan tarihi Beta Yeni Han’da kutlandı. Türk kahvesinin köklerinin keşfedilmesinin amaçlandığı etkinlikte ayrıca İstanbul’un ilk kahve müzesi, Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi ziyarete açıldı.



Her yıl 5 Aralık’ta kutlanan ve Beta Gıda tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlik, kahvenin tarihi, kahve hikâyeleri, kahve seremonisi, kahve demleme gibi kahveye ilişkin pek çok konunun konuşulduğu sohbetlere ev sahipliği yaptı.