Karadeniz’in belleği dizelerde

5.10.2025 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Karadeniz’in özgün sesi Hızır Canbaz, 2023’te yayımlanan ilk kitabı “Kapıdan Ömür Geçer”in ardından bu kez yeni şiir kitabı “Saatler Vurunca Vakit Durunca” ile okurların karşısına çıktı.

Gülnar Yayınları’ndan çıkan eser, bireysel hatıralardan toplumsal belleğe, doğa sevgisinden özleme uzanan geniş bir dünyayı dizelere taşıyor.

Çocukluk günlerinden yaylalara, dostluklardan kayıplara, aşkın inceliklerinden doğa talanına duyulan öfkeye kadar pek çok konunun işlendiği kitapta Karadeniz’in dereleri, köy yaşamı ve yöresel türküler Canbaz’ın şiirlerinde yaşam buluyor. Yazar, kitabıyla ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle bu kitabı kendim için yaptım. Yıllardır yazdıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Bu dizeler gönlümden gönlünüze bir yol olursa ne mutlu bana…”

Canbaz, 12 Ekim’de Kadıköy’deki Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği’nde bir imza günü düzenleyecek.

İlgili Konular: #karadeniz