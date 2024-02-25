Karadeniz yolculuğu: Geçmişten geleceğe

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:48

Karadeniz'in mistik ortamında yapılan yolculuk insanı içine çeken bir büyüye sahiptir. Hopa’dan Sinop'a uzanan bu gezi sizi doğanın kucaklayıcı kollarında bir serüvene davet eder. Ordu'nun çıkışında yol ikiye ayrılır: Bir yanda yeni yapım asfalt ve tünelle süslenmiş bir yol diğer yanda ise Karadeniz'in bin bir tonuyla yeşilin cümbüşüne tanıklık eden denizin kıyısından geçen bir başkası. Bu yol, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Kulaklarınıza, yolun kenarında yükselen dağlardan yansıyan şarkılar fısıldar, üzerinde üç güzel durak vardır: Çay severlerin buluşma noktası “Uzun Saçlı'nın Yeri”, turşu ve balık sevenler için vazgeçilmez olan “Vonalı Celal” ve “Yason Burnu”. Bu duraklar, yolculuğunuzu renklendirir ve size unutulmaz anılar bırakır.

Karadeniz'in bu büyülü gezisinde gözlerinizi denizin dalgalarına, dağların yeşiline ve gökyüzünün maviliğine daldırırken ruhunuzun derinliklerine doğru bir yolculuk yaparsınız. Bu sadece fiziksel değil içsel bir keşif yolculuğudur. Karadeniz'in büyüleyici manzaraları ve doğanın sesleri sizi kendine çeker, ruhunuzu besler.

MARTILARIN PEŞİ SIRA

Kıvrıla kıvrıla giden yollara bıraktık kendimizi martıların peşi sıra. Küçük bir patikadan sağa dönüp “Yason Burnu”na ulaştık, kendimizi deniz kenarında gargalak (dalgaların sahile vurduğu odun ve ağaç parçaları) toplarken bulduk ve güneşin en güzel yüzdüğü kıyıda batışını izledik. Sonra mı? En önemli durağımızda, “Medreseönü”nde çay…

“Uzun Saçlı’nın Yeri”nde çay içmek, yolculuğunuzun unutulmaz anlarından biri olacaktır. Nusret Doğan'ın özenle demlediği çayın tadı, Karadeniz'in tüm güzelliklerini içerir ve size gezi boyunca eşlik eder.

"Uzun Saçlı" lakabıyla tanınan Nusret Doğan, çayla ilgili düşüncelerini paylaşırken çay demlemeye devam ediyor. Ona göre çay demleme bir sanat. 1966’dan beri bu mesleği severek icra eden Doğan, çay yapımında kullanılan gereçlerin seçiminden demleme sürecine kadar her ayrıntının önemli olduğunu vurguluyor. Dağlardan getirdiği özel suyu ve özenle seçtiği çay yapraklarıyla, her bir çayın tadını benzersiz kılıyor.

ÇAY İÇMEK BİR DENEYİM

“Uzun Saçlı’nın Yeri”nde çay içmek sırf bir içecek alışverişi değil bir deneyim. Doğan'ın özenle demlediği çay, sadece damakları değil, ruhu da okşuyor. Ocağın içinde yükselen meşe odunu ve çay kokusu, misafirleri doğanın kucaklayıcı ortamında bir yolculuğa çıkarıyor. Nusret Doğan, çay demlemeyi para kazanmak için değil insanların memnuniyetini kazanmak için yaptığını belirtiyor. Onun için önemli olan müşterilerine kaliteli bir çay deneyimi sunmak.

Medreseönü’nde bulunan çay ocağı, Karadeniz'in doğal güzelliklerini yansıtır. Çevreyi saran dağlar, deniz manzarası ve yeşillikler burayı bir cennet köşesi haline getirir. Doğan'ın çay ocağı sıradan bir mola yeri değil aynı zamanda ruhunuzu da dinlendirebileceğiniz bir mekân olarak öne çıkar. Çayımızı içtikten sonra yola çıkma zamanı geldi. "Bir yolculuk, insanı sadece yeni yerlere değil, aynı zamanda kendi iç dünyasına da götürür."

Not: “Aman, acil çay ver demeyin; çünkü çay, size özel demlenecektir.”