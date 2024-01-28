KargArt’ta shoegaze gecesi
Alternatif müziğin dünyada en çok dinlenen alt türlerinden olan shoegaze türünün Türkiye’deki iki başarılı temsilcisi Straygaze ve Plastic Ideas 2 Şubat Cuma günü İstanbul Kadıköy’deki KargArt’ta sahne alacak.
Giriş ücretinin 150 TL olduğu ve kapı açılışının saat 21.00’da olacağı etkinlikte, merakla beklenen ilk albümü için çalışmalarını sürdüren Straygaze yeni teklisini ilk kez dinleyicileriyle paylaşacak. Topluluk, “Time to exist” adlı ilk teklisini geçen yılın nisan ayında, “Tamar Records” etiketli “Buruk Çilek”i ise ekimde yayımlamıştı.
Üç teklinin ardından ilk uzunçalar albümü “Bakiyesi Belirsiz Ömrüm”ü 2022'de yayımlayan Plastic Ideas ise yeni kadrosu ve yeni şarkılarıyla KargArt’ta olacak.
Afiş tasarım: @jueart
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