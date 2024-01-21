Kargo’ya saygı duruşu

90’lı yılların sonunda ve 2000’lerin başında Türk rock müziği sahnesinin en sevilen toplulukları arasında yer alan Kargo farklı nesil ve müzik türlerinden müzisyenlerin katkısıyla dört parça halinde yayımlanacak bir saygı albümü projesine esin oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:28
Kargo’ya saygı duruşu
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“Kargo Yarına Kalan Şarkılar” isimli saygı albümü serisinin ilk kısmı, cuma günü GRGDN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Kargo’ya saygı duruşu için bu albümde bir araya gelen isimler şu şekilde: Abkountry, Aleyna Tilki, Barış Demirel, Batu Akdeniz, Buray, Cem Adrian, Deniz Tekin, Evdeki Saat, GECE, Gökçe, Jabbar, maNga, mor ve ötesi, Nilipek., Rashit, Sattas, Selin, Simge Pınar, Sufle, Şanışer, TNK, Vega ve Yalın.


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