Kargo’ya saygı duruşu
90’lı yılların sonunda ve 2000’lerin başında Türk rock müziği sahnesinin en sevilen toplulukları arasında yer alan Kargo farklı nesil ve müzik türlerinden müzisyenlerin katkısıyla dört parça halinde yayımlanacak bir saygı albümü projesine esin oldu.
“Kargo Yarına Kalan Şarkılar” isimli saygı albümü serisinin ilk kısmı, cuma günü GRGDN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluştu.
Kargo’ya saygı duruşu için bu albümde bir araya gelen isimler şu şekilde: Abkountry, Aleyna Tilki, Barış Demirel, Batu Akdeniz, Buray, Cem Adrian, Deniz Tekin, Evdeki Saat, GECE, Gökçe, Jabbar, maNga, mor ve ötesi, Nilipek., Rashit, Sattas, Selin, Simge Pınar, Sufle, Şanışer, TNK, Vega ve Yalın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altınok'tan anketlere tepki
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- İktidar Gaye Erkan'ı gözden çıkardı mı?
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!