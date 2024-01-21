Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:28

“Kargo Yarına Kalan Şarkılar” isimli saygı albümü serisinin ilk kısmı, cuma günü GRGDN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Kargo’ya saygı duruşu için bu albümde bir araya gelen isimler şu şekilde: Abkountry, Aleyna Tilki, Barış Demirel, Batu Akdeniz, Buray, Cem Adrian, Deniz Tekin, Evdeki Saat, GECE, Gökçe, Jabbar, maNga, mor ve ötesi, Nilipek., Rashit, Sattas, Selin, Simge Pınar, Sufle, Şanışer, TNK, Vega ve Yalın.