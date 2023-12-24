Kartpostallar geri döndü
Fenomen Cansu Efe, akımlardaki retro esintisini ve yapay zekânın ilginç hediye tavsiyelerini anlattı.
Her geçen gün değişen alışkanlıklarımız ve teknolojinin yaşamlarımızda daha etkin yer alması hediye akımlarını da etkiliyor. 2024’e sayılı günler kala sosyal medya içerik üreticisi Cansu Efe’le hediye akımlarını konuştuk.
- Bu yılın öne çıkan
hediyeleri neler?
Kozmetik ve parfümeri markalarının yeni yıldaki cezbedici indirim kampanyaları hediye almak için harika birer seçenek. El yapımı, kişiye özel hazırlanmış paketler son derece dikkat çekici akımlar arasında. Moda ve dekorasyonda ise retro esintisi öne çıkıyor. Bu durum ise hediyeleşmeye yansıyor. Örnek vermek gerekirse yeni yıl tebrik kartları tekrar moda oldu. Hem de o çocukluğumuzda hatırladığımız simli, nostaljik, kış kartpostalı olanlarından. Müzik kutuları, kar küreleri ve minik müzikli atlı karıncalar şu sıralar inanılmaz ilgi görüyor.
Retro demişken pikap
ve plaklar da evlerde yerini almaya başladı. Bunu yanı sıra kişiye özel
tasarlanmış seramikten kahve bardakları, el yapımı olan yeni yıl kurabiyesi,
çikolata, telefon kabı, aromaterapi parfüm, oda kokusu ve mum alışveriş
listesine eklenenlerden. Ayrıca akımların içinde doğa dostu hediyeler de var.
Baktığımızda birçok marka bu konuda kendini baştan aşağı yeniledi. Çünkü artık
doğaya ve hayvanlara zarar veren içerikli ürünleri tercih etmemeye dikkat
ediyoruz. Daha çok geri dönüşümlü hediyeler tercih edilirken hediye
paketlemesinde bile (kumaş, kese, file ve bez torbalar kullanarak) karbon ayak
izimize dikkat ediyoruz.
- Teknolojinin hediye
alanındaki yeri nedir? Teknoloji neler sunuyor ?
Aklıma ilk gelen hediyenin
ulaşım kolaylığı ve yapay zekânın önerileri. Teknoloji, her anlamda insanlar
arasında hediye alışverişindeki mesafeyi kısaltıyor. Yapay zekâ hediye önerisi
sistemiyle ilginç fikirler sunuyor. Kişinin hobisi, sevdiği renkler ve yaşam
tarzı gibi birçok etkeni analiz ederek özel bir hediye listesi çıkarabiliyor.
Mutlu bir başlangıç için yeni yılda hediyeleşmek çok kıymetli. Şimdiden herkese
sevdikleri ile harika bir yıl diliyorum. 2024 yılı muhteşem geçsin!
Instagram: @cansuefee
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