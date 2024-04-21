Kendine has yorumuyla tanınan Burcu Yeşilbaş, 'Burçak Tarlası'nı seslendirdi: 'Bin bir türlü halden biri'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:00

Anadolu’nun ve ortak kültürel özellikleri barındıran çevre coğrafyaların “kadın ağzı” halk şarkılarını ve türkülerini farklı seslerle bir araya getiren Kadının Türküsü albüm serisinin ikinci eseri “Burçak Tarlası” mart ayında dijital platformlarda yayımlandı.

Yozgat, Konya varyantları da olan Tokat yöresine ait bu anonim türkünün yeni düzenlemesini Yiğit Büyükeroğlu yaptı. “Burçak Tarlası” türküsünde; şehirden köye giden bir gelinin çektiği sıkıntılar anlatılıyor.

Ancak türkünün ezgisi hareketli olduğu için gelinin çektiği sıkıntı, dinleyicilere daha eğlenceli bir şekilde aktarılıyordu. Türküye yeni bir yorum katan Burcu Yeşilbaş’la hem kadınları hem de albümü konuştuk.

- Kendinizden bahseder misiniz?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema/TV Bölümü’nü okudum. Uzun yıllar dizi film setlerinde reji asistanlığı yaparken bir yandan da müzikle ilgilendim. 2016’da seslendirdiğim kayıtlarımı sosyal medya üzerinden yaptığım canlı yayınlarla sesimi duyurdum. 2021’de çıkardığım “İpekten ince” albümümle çalışmalarımı taçlandırdım. Üretimlerime devam edip dijital platformlarda yayımlıyorum. Genellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yaptığım canlı kayıt türkü veya türkü formlarına yakın eserler seslendiriyorum.

- “Kadının Türküsü” albümünün hazırlık süreci nasıl geçti? Parçanın öyküsünü anlatır mısınız?

Geçen yıl sevgili Mahmut Çınar kadın ağzı türkülerinden oluşan bir albüm çalışmasına başladığını ve benim de yer almamı istediğini söyledi. Ben de seve seve projeye katıldım. Çünkü şarkılarımı, seslendirdiğim eserleri kadınlara söylemeyi çok seviyorum. Konserlerimde de genelde kadınlarla göz göze gelmeye çalışırım. Aramızda güzel bir bağ kurduğumuzu düşünürüm. Mahmut da bunu söyleyince kafamda direkt “Burçak Tarlası” canlandı. Tülay German'dan Feryal Öney'e kadar birçok kadının seslendirdiği bu türküyü ben de gökyüzüne salmak istedim. Benim yorumum da kulaklarda dolaşsın istedim. Bir fark yaratmak değil, yoldaş olmak istedim diğer yorumlara.

- 7’den 70’e bir çok farklı versiyonunu dinlediğimiz “Burçak Tarlası türküsünü bilinenden daha farklı yorumlamışsınız. Cesaret isteyen bu yoruma nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Aslında diğer yorumlamalara göre bu türküyü daha yumuşak okudum. Daha hacimli ve kuvvetli okuyanlara göre biraz daha yumuşak. Kadınların binbir türlü hali var, ben de o türlerden biri oldum diyebilirim. Şimdilik yorumlar çok güzel. Umarım da bu şekilde devam eder.

- Kadınlara ne gibi bir tavsiye vermek istersiniz?

Şunu demek isterim, “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve, “Ben buradayım!”

- Unutamadığınız bir deneyiminizi paylaşır mısınız?

Fatih Erkoç'la “Coşacağım” adlı esere yaptığımız düet zamanları. Düet projesi çok hızlı gelişmişti. Aklımda hep, “Acaba bu şarkıyı söylesem mi, şarkının haklarını alabilir miyim, Fatih Erkoç'la düet yapabilir miyim” gibi sorular vardı. Ama her şey bir anda gerçekleşti. Bu gerçekten inanılmazdı benim için.

- Önümüzdeki dönemde konser ve üretim programınız nasıl?

Hem dijital platformlar hem de sosyal medya paylaşımlarım için yeni bir üretim sürecine girdim. Bu üretimler hem konserlerimi hem de geleceği belirleyecek. Şimdilerde ise İstanbul dışı konserler için kolları sıvadım.

- Yaşamınızda karşılaştığınız bir zorluk karşısında nasıl bir çözüm yolu seçiyorsunuz? Bir sorunla baş etme konusunda tavsiyeniz ne olur?

Ağaçlara sarılırım. Bir ormana gidip ağaçlara sarılıp dayanma gücü isterim ve dileklerde bulunurum. Arkadaşlarımla sohbet eder ve üretim sürecine geçip yeni yollara dalarım. Var olan sorunu görmemeye çalışırım.

- Yaşam mottonuz nedir?

Daima gülümse ve gerçek duygularını belli et.

- Hangi filmleri tavsiye edersiniz?

“Once” filmi ve “Alev Almış bir kadının Portresi” filmi ilk aklıma gelen iki film.

- Hangi kitapları tavsiye edersiniz?

Ursula okumalısınız, özellikle “Yerdeniz” serisi ve “Mülksüzler”.