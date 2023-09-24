Kente geri döndük

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:47

Yemek ve eğlenceyi birleştirmek yemek deneyiminizi en iyi duruma getirmenin harika bir yoludur. Dünya daha hızlı ve teknoloji odaklı oldukça insanlar boş zamanlarının tadını çıkarmanın yeni yollarını arıyor ve yiyecek ile eğlencenin birleşimi yaygın bir akım olarak karşımıza çıkıyor.

Kente geri döndüğümüz bu günlerde hem müziğin hem de yemeğin keyfini beraber çıkarabileceğiniz adresleri sizin için denedim ve rotanıza ekleyebileceğiniz restoranları listeledim. Afiyetle…

CANLI MÜZİĞİN ADRESİ

Folks Kitchen & Cocktail / Suadiye

Kentte iyi yemek ve iyi müziği beraber bulabileceğiniz Folks, dekorasyonu, mönüsü ve yemeğe eşlik eden sahnesiyle sizi müdavimi yapacak. Cuma ve cumartesi günleri yemek sonrasında, “canlı” kısmında her hafta farklı sanatçının dinleyicilerle buluştuğu Folks sahnesi misafirlerine sıra dışı lezzet deneyiminin yanında eşsiz bir eğlence de sunuyor. Mekânın suşi ve kokteyl mönüsüne göz atmayı ve sanatçı takvimini incelemeyi unutmayın.

YEMEK VE DANS

Simone Istanbul / Beyoğlu

Enerjik atmosferi, özel manzarası ve imza kokteylleri ile Beyoğlu’nun en önemli teraslarından olan Simone Istanbul’un mutfağı yenilikçi lezzetleri ve eğlenceli DJ performanslarıyla bu sezon mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Mevsimin yeşillikleri ve meyvelerini farklı tabaklarda farklı aromalarla bir araya getiren mekânın mönüsünden kalabalık paylaşımlı sofralar için seçeceğiniz ahtapot salatası, midyeli karidesli balık köftesi, hurmalı keçi peyniri toplar, Ege otlu mantısı ile Konya küflü peyniri sosunda servis edilen midyeli linguine mutlaka denemeniz gerekenlerden. Yemek, dans ve manzara üçlüsü için Simone Istanbul aklınızda olsun.

KADİM TÜRK MUTFAĞININ İZLERİ

Gallada / Galata

Türkiye’nin ilk ve tek iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak’ın imzasını taşıyan Gallada, Türk-Asya mutfağından esinlenen mönüsü ile şefin Türk mirasından ve Türkiye'den Asya'ya uzanan profesyonel yolculuğundan esin alarak yenilikçi bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Paylaşımlık ortak tabaklarla misafirlerini, aile ve arkadaşlar arasındaki sosyal etkileşimi kutlamaya davet eden mekân Adana kebap mantıdan odun ateşinde pişirilen deniz ürünlerine, 25 katmandan oluşan şaşlık gibi farklı tatları içeriyor ve ılık hurma keki ve şefin annesine ithaf ettiği demir tatlısı gibi özel tatlar ile sona eriyor. Yemeğin yanında müziği de sonsuz bir seçkiyle sunan Gallada eğlenceye de göz kırpıyor ve ünlü DJ’lerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahne aldığı güncel bir program da sunuyor.

MANZARA VE LEZZET

City Lights / Taksim

InterContinental Istanbul’un terasında yer alan City Lights şehir manzarasına tepeden bakarken geniş bir mönüyü ve eğlenceli müziği de misafirlerine sunuyor. Lezzet, servis ve ortam üçlemesini misafirlerine sunan City Lights’ın tam bir gastronomi/eğlence deneyimi yaşattığını söylemem gerek. Mönüdeki peynir ve şarküteri başlığına özellikle şans verin. Aynı zamanda beef tataki ve makarna çeşitleri de denenmeli. Müziğin ritmi ile eğlenirken yemeklerin tadına panoramik manzara ile varabileceğiniz City Lights bu sezon gidilecekler listenizde olsun.

GECE YAŞAMINA YENİ SOLUK



Meyhanede / Kuruçeşme

Sortie Kuruçeşme’nin içinde yer alan Meyhanede, eğlencenin tam ortasına kurulmuş bir yeme-içme mekânı. Her misafirini Boğaz’ın eşsiz görüntüsüne, lezzete ve eğlenceye doymuş bir şekilde uğurluyor. 18 mezenin yer aldığı restoranda ana yemeklerde ise şefin 50 yıllık tecrübesini kullanarak özel tarifle hazırladığı tuzda balık, somon ve levrek gibi balık çeşitleri yer alıyor. Geç saatlere kadar müzik ve eğlencenin sürdüğü mekân gece yaşamına yeni bir soluk getiriyor.