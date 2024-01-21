Komediyi gerçekte arıyor

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:23

Ekranda göründüğü anda izleyiciyi kıkırdatmaya başlayan bir sima Derya Karadaş. Samimi, enerjik ve cesur. 9 Şubat’ta vizyona girecek "İyi Bir Aile Değiliz" isimli filmle yine izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Öncesinde kendisiyle hem filmi hem de hakkında merak ettiklerimizi konuşmak istedik. Hızlı ve enerjik yanıtlar aldık. Söz Derya Karadaş’ta.

* İzleyicileri güldüren tebessüm ettiren rollerle ekranda olmaya alışkınsınız.. "İyi Bir Aile Değiliz" de böyle bir yapım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem kendi rolünüzü hem de filmi?

Teşekkür ederim öncelikle. Filmi izledim, film çok komik. Tüm ekip senaryoyu çok severek başladı sete. Sakin ve çalışkan bir setti. Müthiş de oyuncular seçti Haki (Biçici). Herkesin filmi izlediğinde mutlu olacağını hissettiğim için biraz havalı konuşuyorum. 90 dakika çok hızlı bir şekilde başlıyor ve bitiyor. Hikâyenin tamamı 24 saatte geçiyor. Birbirine tahammülü az bir aile izliyoruz. Üzerine bir de cenazeleri kaybolunca iyice birbirinden şüphelenmeye başlıyorlar. Çiçek de ne yazık ki çok şüphe çeken biri. O yüzden oynaması çok eğlenceliydi.

* Evet, Çiçek biraz ortalığı karıştıran bir karakter gibi görünüyor. Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Duygusuna çok teslim olan biri. Bu benim de içimde var, sizin de vardır. Bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Çiçek bu dengeyi henüz öğrenememiş. Ortalığı karıştırdığını düşünmüyor, yardımın dozunu ayarlayamıyor sadece.

* Her ailede bir Çiçek var mıdır?

Hepimiz Çiçek’iz. Ailede açıktan ya da gizliden bir liderlik istiyoruz. Sözümüz dinlensin istiyoruz. İş ve arkadaşlıktaki empatimiz ailemiz söz konusu olduğunda saçmalıyor. Gelenekçi sesler dönüyor kafamızda. Tanıdığım 10 insana da benziyor Çiçek. Bana da benziyor.

* Andropoz ve Bir Başkadır ile oyunculuk meziyetlerinizin farklı yönlerini de gösterme şansı yakaladığınızı düşünüyorum. Sizce bu yapımlarda yer almak size ne kattı?

İyi metinler olduğunda geriye sadece çalışmak kalıyor. Durumun gerçekliği neyse onu oynamaya çalışan bir oyuncuyum. Yağmur Taylan, Durul Taylan, Engin Günaydın, Berkun Oya çok özenli ve çok kibar insanlar. İşlerinin kalitesini de bu insani yaklaşımlar belirliyor. O yüzden set öncesi de çok iyi hissederek başladığım işlerdi.

* Sizce halkın sosyolojisini mizah üzerinden okumak mümkün mü? Örneğin insanlar 10 yıl önce nelere gülüyordu, şimdi nelere gülüyor veya eskiye göre ne kadar güldürecek içerik arıyorlar?

Gülme alışkanlığı bence değişmiyor. Sinemada komik diye kabul ettiğimiz klasikleşmiş yerli yabancı her film hâlâ çok komik. “Süt Kardeşler”, “Vizontele”, “Aile Arasında” hep çok komik olacaklar. Peter Sellers'ın “Parti”si hep komik kalacak. Bir samimiyeti var deniyor. Samimiyet dediğimiz şey iyi yazılmış bir senaryo ve çokça prova edilmiş oyunlar. Yeşilçam’da bayıldığımız komedi filmleri sabah sekiz akşam altı aylarca prova edilmiş. Komedi, popüler kültür bunu istiyor diye çabuk üretilip güncele çok yaslanıyorsa o kadar da çabuk eskiyor. Haki de gerçekle ilgilenen biri. “İyi Bir Aile Değiliz” de absürt fantastik şakacı bir iş değil. Komedisini gerçekte arayan gerçekten çıkaran bir iş.

* Oyunculuk yanında sahnenin veya kameranın farklı alanlarında da projeleriniz olacak mı?

Çok konuştum o da sürpriz olsun. (Gülüyor)

TİYATRODA İKİ OYUN

* “Hücreler” ve “Öteki” ile tiyatro sahnesinde bu yıl epeyce göreceğiz sizi.

“Öteki”, Emin Alper'in Dostoyevski uyarlaması. Emin Alper'le çalışmak harika, yeni başladık. Tüm tasarımı inanılmaz bir oyun. “Hücreler”, Engin Günaydın'ın metni, orada video kısımlarında yer aldım. İki oyun da bu sezon izleyicinin çok seveceği oyunlar olacak.