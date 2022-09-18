Kraliçenin el çantası: Makyaj malzemeleri, aile fotoğrafları ve gizli mesajlar...
İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşama veda etti. Endişelenmeyin. Size günlerdir medyanın gündemine oturan yaşam öyküsünü ya da hanedanın skandallarla dolu geçmişini anlatmayacağım. Kraliçe üstüne gizli gizli merak ettiğim bir konuyu inceleyeceğim. Soru şu: Kraliçe 2. Elizabeth’in el çantasında ne var?
Kraliçe Elizabeth’i fotoğraflarda çantasız pek göremezsiniz. Taç giyme töreni ve kendi düğünü gibi istisnalar dışında Kraliçe’nin çantasız fotoğraf verdiğini de sanmıyorum. Kraliçe kendi evi Buckingham Sarayı’nda bile konuklarını ağırlarken hep çanta taktı.
Çoğunlukla siyah rugan deriden orta boy çantayı tercih eden Kraliçe yıllarca İngiltere’nin lüks çanta markası Launer’ı kullandı. Hatta Launer’a kraliyet ruhsatı verdi. Hep aynı çantayı taşıdığını sanmayın, 2. Elizabeth'in aynı marka ve modelden 200 kadar çantası olduğu söyleniyor.
Bu yaşamsal araştırma bana Kraliçe’nin çantasındakileri merak eden binlerce insandan biri olduğumu da gösterdi. Twitter’da ‘Kraliçe’nin el çantası’ (The Queen’s Handbag) adında bir hesabın olması konunun ne denli cazip bulunduğunun kanıtı. Hatta kraliyet ailesini 33 yıl boyunca takip eden gazeteci Phil Dampier’in bu konuda kitabı bile var.
Dampier “Kraliçe’nin çantasında ne var? Ve diğer kraliyet sırları” başlıklı kitabını yazma nedeni olarak kendisine en çok bu sorunun sorulmasını gösteriyor.
Bir kraliçe, anahtar, cüzdan, telefon, kimlik gibi diğer sıradan ölümlülerin çantalarında taşıdığı şeyleri taşımıyor elbette. Ama bir kadının taşıyacağı şeyleri taşıyor.
En sevdiği oğlu
Dampier’e göre Kraliçe 2. Elizabeth her seferinde olmasa da eşi Prens Philip’in ona düğün hediyesi olarak verdiği küçük metal makyaj kutusunu çantasına koyuyor.
Dolma kalem, çocukları ve torunlarının fotoğrafları, (en sevdiği oğlu olduğu söylenen Prens Andrew’in bir fotoğrafı) köpekleri için atıştırmalıklar, bir ayna, ruj, güneş ve okuma gözlükleri, adres defteri, günlük defteri, kendi foto albümü için ufak bir fotoğraf makinesi (Kraliçe buluştuğu devlet yetkililerinin fotoğraflarını çekmeyi severmiş), nane şekeri, kız izci olduğu günlerden kalan ufak bir çakı, canı sıkılmasın diye gazeteden kesilmiş bir bulmaca, at ve köpek bibloları gibi uğur eşyalarını da taşıdığı oluyormuş.
Dampier Kraliçe’nin bu eşyaları farklı zamanlarda çantasına koyduğunu söylüyor. Ancak çanta meselesinin anıları ya da uğur eşyalarını yanında taşımanın ötesinde başka bir misyonu da var. Kraliçe 2. Elizabeth çantasıyla kraliyet personeline gizli kodlarla mesaj da veriyormuş.
Çantasını geleneksel olarak sol kolunda taşırmış. Biriyle konuşurken eğer çantayı sağ koluna geçirirse kraliyet personeline konuşmayı artık bitirmek istediği mesajını verirmiş. Bu hamleyi gören personelden biri Kraliçe’nin yanına gelerek onu oradan uygun bir bahaneyle götürürmüş.
Eğer Kraliçe çantasını yere koyarsa rahatsız olduğunu, eğer masanın üstüne koyarsa beş dakika içinde oradan ayrılmak istediği mesajlarını verirmiş. Çantasını kendinden biraz uzağa bir koltuğa bırakması ise sohbeti uzatmak istediğine işaretmiş.
Çantayla ilgili öğrendiğim bir ayrıntı da, bizzat kendisinin bir çengel taşıdığı. Bu metal ya da vakumlu çengeli masaya takarak çantasını asan Kraliçe böylelikle personeline yanlış mesajlar da vermezmiş.
Launer markasının sahibi Kraliçe 2. Elizabeth’in ona bir keresinde “çantasız kendimi tam olarak giyinmiş hissetmiyorum” dediğini açıkladı. Bu denli işlevsel bir çantayı ben de her yere taşırdım. Acaba bundan sonra oturma odama çantamı da mı götürsem? Kimbilir bazı odaklara vereceğim mesajlar olabilir.
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