Kreşendo isimli sosyal girişim UNESCO’dan aldığı fonla sektörün eksikliklerini giderecek

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 18.08.2024 - 12:18

Kreşendo'nun kuruluşu ve çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Beats by Girlz oluşumuyla bağlantısı ve farkı nedir? Beats by Girlz Türkiye'de çalışmalarına devam edecek mi?

Türkiye’de müzik sektöründe anlamlı bir şeyler yapmak isteyen bir müzisyen ve prodüktördüm. Sadece yaptığım işe odaklanmaktansa fark yaratabilecek, sektörde eksikliğini gördüğüm alanlara yönelmek istedim. Bu sebeple de Haziran 2021’de Beats By Girlz Türkiye’yi kurdum. Burada Beats By Girlz uluslararası ağını Türkiye’ye taşıma fikriyle başlamıştık.

Projelerimize başladığımızda ağırlıklı olarak müzik prodüksiyonu eğitimleri veren bir organizasyonduk. Özellikle üreten, yaratan kısımlarda (aranjör, besteci, prodüktör gibi) kadın müzisyenlerin eksikliğini daha çok ön plana çıkarmıştık. Zaman geçtikçe faaliyetlerimiz çeşitlendi. Uluslararası ağın eğitim merkezli yaklaşımının dışında müzik sektörü ile ilgili bilgi üretme, yaratıcı festivaller ve projeler gerçekleştirme gibi bizi farklılaştıran başka noktalarımız gelişti. Bu farklılığı vurgulamak, aynı zamanda Türkiye çapında faaliyetlerimizi derinleştirip güçlendirmek için bu yılın başında Kreşendo adını kullanmaya başladık. Bir de önceki ismimiz kadın müzisyenlerin organizasyonu ya da birliği gibi bir anlam taşımaktaydı. Şu an Kreşendo adıyla müzik sektörüne yönelik daha farklı bir vizyonla hareket ediyoruz.

Beats By Girlz Türkiye, Kreşendo’nun bir önceki versiyonu gibi. Kreşendo ismiyle müzik sektörünü daha geniş çapta ele alarak dinleyiciden arka planda çalışana müzisyenlere kitlemizi genişleten bir yaklaşımımız var.

‘SORUNLAR ÇOK’

Türkiye'de özellikle amatör müzisyenlerin ekipman / stüdyo gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve zorlandıklarını görüyoruz. Kreşendo bu isimlere nasıl bir fayda sağlayacak?

Türkiye’de örgün eğitimde amatör düzeyde edinilebilecek müzik becerilerinden başlayarak sizin soruda bahsettiğiniz ekipman eksikliğine kadar sektör adına pek çok problem bulunduğu söylenebilir. Biz projelerimizde bu eksikliği göz önünde bulundurarak elimizden geldiğince eğitimlere katılan kişilerin müzik programlarını ücretsiz kullanmalarını sağlıyoruz. Fakat bizim kendi çapımızda gerçekleştirebildiklerimiz kocaman bir problem üzerindeki küçücük bir alana katkı sunmak oluyor. Özellikle deprem döneminde ortaya çıkan Enstrüman Destek Fonu gibi girişimlerin, daha farklı ölçeklerde ve düzenli bir biçimde sağlanabilmesi gerekiyor. Biz de bu projeler üzerine önümüzdeki dönemde daha fazla eğilmeye başlayacağız.

Proje sonucunda nasıl bir etki yaratılması bekleniyor?

Bu soruyu genel olarak bir müzik kurumu olarak Kreşendo’nun nasıl bir etki yaratması bekleniyor olarak alıyorum. Kreşendo yeni vizyonuyla müzik sektöründeki eşitsizliklerin bitmesini hedefliyor. Festivallerde kadın-erkek sanatçı dengesine özen gösterilen, prodüksiyon ekiplerinde daha çok kadının istihdam edildiği, genç müzisyenlerin kariyer yolculuklarına daha güvenli çıkabildiği, dinleyicilerin müzik mekanlarıyla ve festivallerle daha sadık bir ilişki kurduğu, konser biletlerinin erişilebilir olduğu, müzik sektörünün yalnızca eğlencenin bir parçası olarak görülmediği (dolayısıyla keyfi yasaklanmadığı), sanatçılar için destek ağlarının kurulduğu, tüm kimliklerden seyircilerin ve sanatçıların kendilerini iyi hissedebildiği bir müzik kültürü hayal ediyor. Bu bahsettiğim tabloya katkıda bulunuyor olmak yarattığımız etkinin bir özeti olabilir.

UNESCO Fonu alabilen ikinci kültür kurumu, ilk müzik kurumu Kreşendo oldu. Bu fonu alabilmek için nasıl bir "sunum" ya da dosya hazırladınız? UNESCO'yu sizce en çok ne ikna?

UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nde geçen bir maddeyle “Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD)” kuruluyor. Türkiye’nin de imzacı olduğu bu sözleşme, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve kültürel zenginliklerden yararlanarak kültür endüstrisi alanında yeni üretimlerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanıyor. Türkiye de insanlığın ortak mirası olarak kültürel çeşitliliği vurgulamış oluyor. Bu ne anlama geliyor derseniz, müzik sektöründen örnek verirsek Kültür Bakanlığı’nın müzik türlerine popülerlik kaygısı göz etmeksizin desteklemesi. İnsanlık yüzyıllar boyunca pek çok farklı kültürel ifadeyle kendisini ifade etmiş. Bu mirasa sahip çıkmak, burada çeşitliliği vurgulamak bu fonun temel amacı. Her yıl UNESCO bu fon için bir açık çağrı yapıyor. Biz de geçen yıl bu açık çağrıya seçilen projemizle başvurduk. Kreşendo olarak yazdığımız Müzikte Eşitlik Projesi (Grow Local Grow Equal) 69 ülkeden gelen 530 başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 12 projeden birisi oldu. Bu proje ile müzik sektöründe farklı aktörlerin ihtiyaçlarını tespit ederek buna göre bir eğitim programı tasarlamayı; daha adil ve sürdürülebilir bir müzik endüstrisi yaratmakta öncü olmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, Türkiye’deki müzik sektörü ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla müzisyenler, müzik mekânı sahipleri ve müzik stüdyosu sahipleri gibi sektör paydaşlarını kapsayan bir araştırma gerçekleştirileceğiz. Yerelde Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de karşılaştırmalı şehir analizleri ve yurt dışından müzik endüstrisine dair iyi örneklerin yer aldığı araştırma raporu, UNESCO’nun desteği ile hayata geçecek. Sanatçı hakları çerçevesinde hazırlanacak rapor, bölgesel farklılıkların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin müzik sektöründe oluşturduğu kırılganlığı inceleyecek.

BAĞIMSIZ BİR KURUM…

Kreşendo'nun uzun soluklu bir kurum olabilmesi ve fayda sağlayabilmesi için nasıl bir yol haritası var? Sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilir misiniz?

Önümüzdeki dönemde müzik üzerine bilgi üretmeye, seyircilerin sektörle ilgili bakışlarını derinleştirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Bunun dışında sanatçılara yönelik düzenlediğimiz eğitim programlarımız da devam edecek. Sürdürülebilirlik için yerel yönetimlerden özel sektöre seyirci desteğine kaynaklarımızı çeşitleyerek geliştirmemiz gerekiyor. Üç yıllık bir kurum olmamıza rağmen az zamanda kurumsallaşma adına çok adım attık. Umarım bağımsız bir kültür kurumu olarak yolculuğumuz uzun soluklu bir şekilde devam eder.

FESTİVAL DÜZENLENECEK

Proje kapsamında düzenlenecek festival hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne gibi etkinlikler yapılması planlanıyor?

Festivalimizi UNESCO projesinden bağımsız bir şekilde üç yıldır gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da alternatif bir müzik ve teknoloji buluşması olan “eşit, kapsayıcı ve birlikte” sözünün vurgulandığı “Bu Festival Bizim”i 2022 yılından beri organize ediyoruz. 2022 Kasım’ında ilki üç gün boyunca Bomontiada’da; 2023 Kasım’ında ikincisi on gün boyunca büyükşehir belediyesi işbirliği ile İstanbul’un birçok farklı mekânında gerçekleşti. Her iki edisyonunda da birçok konuşma, atölye, stand-up gösterisi ve konserlere ev sahipliği yapan festival müzik sektöründe çok sesli bir sahne yaratıyor. 2024’te üçüncü kez 1-8 Kasım arasında gerçekleşecek olan festivalde, konserler, atölyeler, stand-up gösterileri, söyleşilerle birlikte dolu dolu bir program izleyicileri bekliyor.

Son olarak projeye katılmak isteyenlere neler söylemek istersiniz?

Kreşendo olarak gerçekleştirdiğimiz festival tüm İstanbullu izleyicilere çok yakında duyurulacak. Sosyal medya kanallarımızı ve websitemizi http://kresendobiz.com üzerinden takip etmenizi öneririm. Ayrıca UNESCO desteğiyle gerçekleştireceğimiz projemiz Müzikte Eşitlik Projesi pek çok farklı anlamda müzik sektörü üzerine yapılan derinlemesine ilk araştırmalardan olacak. Bu anlamda da bizi takipte kalmanızı isteyebilirim. Tüm Cumhuriyet okuyucularına sevgilerimizle…