Kültür Rotası (11 Ekim 2026)

TİYATRO FESTİVALİ ‘LACRIMA’ İLE AÇILIYOR

İstanbul Tiyatro Festivali, 30. edisyonunun açılışını, Caroline Guiela Nguyen imzalı “Lacrima” ile yapıyor. Yüksek modanın ışıltılı dünyasının ardındaki görünmeyen emeği ve küresel üretim zincirlerini bir gelinliğin öyküsü üzerinden anlatan oyun, 22-23 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Avignon Festivali’ndeki prömiyerinin ardından dünyanın önemli sahnelerinde gösterilen “Lacrima”, estetik ile emek arasındaki ilişkiyi sorguluyor.

MABEL MATİZ HARBİYE’DE

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Mabel Matiz, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu dinleyicilerle buluşacak. Sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra son dönem çalışmalarından parçaları da seslendirecek. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

FİLMEKİMİ SÜRÜYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi, sinemaseverleri dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturuyor. Festival kapsamında ödüllü yönetmenlerin yeni filmlerinin yanı sıra farklı tür ve ülkelerden yapımlar da izleyiciyle buluşacak. İstanbul gösterimleri nin Atlas 1948, Kadıköy Sineması, City’s Nişantaşı ve Paribu Art gibi salonlarda gerçekleştirileceği Filmekimi, 18 Ekim’e kadar İstanbul’da sinemaseverlere yoğun bir program sunacak. Ayrıntılı program İKSV’nin internet sitesinde.

ARTWEEKS İSTANBUL’DA SÖYLEŞİLER

Artweeks İstanbul, sergilerin yanı sıra sanat dünyasına odaklanan söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında 16 Ekim’de “Bir İlişkinin İnşası”, 17 Ekim’de koleksiyonculuk üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. 24 Ekim’de ise video art ve performatif kayıtlar üzerine bir buluşma düzenlenecek. Artweeks İstanbul, sergileri ve söyleşileriyle 8 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.