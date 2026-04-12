Kültür Rotası (12 Nisan Pazar)

KONSTANTINOS ARGIROS YENİDEN İSTANBUL'DA

Yunan pop ve laïko müziğinin en başarılı temsilcilerinden Konstantinos Argiros, güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla 9 ve 10 Temmuz akşamı Harbiye Cemi Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, biletler satışta.

DOĞAÇLAMA MÜZİK FESTİVALİ ARTER'DE

Show of Hands Doğaçlama Müzik Festivali’nin yedinci edisyonu, 15–18 Nisan tarihleri arasında dokuz farklı ülkeden sanatçı ve müzik profesyonellerini Arter’de izleyicilerle buluşturacak. Festivalin kurucusu Ramin Sadighi küratörlüğünde düzenlenecek dört günlük programda solo ve ikili doğaçlama konserlerin yanı sıra paneller, atölye çalışmaları ve bir film gösterimi de yer alıyor. Festival programı Arter'in web sitesinde.

CRETEN, YENİDEN PİLEVNELİ'DE

Pilevneli Galeri, seramiği çağdaş sanatın sınırlarına taşıyan öncü isimlerden biri olarak bilinen Johan Creten’in galerideki ikinci kişisel sergisi “The Dead Fly”a ev sahipliği yapıyor. 9 Mayıs’a kadar sürecek sergi, sanatçının güç, dönüşüm ve kırılganlık temalarıyla birlikte mahrem ile anıtsal olan arasındaki kalıcı gerilimle süregelen ilişkiyi yansıtan eserlerini bir araya getiriyor.

ÖTEKİ

Emin Alper'in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu Öteki 27 Nisan'da DasDas Ataşehir'de sahnede. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı sahnede buluşturan özgün kara komedi, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımı ile izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.