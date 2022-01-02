Kültür rotası

02 Ocak 2022 Pazar, 13:00

KÖPRÜDE BULUŞMALAR

İKSV’nin İstanbul Film Festivali kapsamındaki Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Atölyesi 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor. Atölye başvuruları için son gün 21 Ocak.

BİFO GELENEKSEL YENİ YIL KONSERİ

BİFO gelenekselleşen ve heyecanla beklenen yeni yıl konserinde, klasik müziğin en sevilen yapıtlarından oluşan programıyla 6 Ocak 2022, saat 20.00’de Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşacak. Müzik dünyasının en prestijli yarışmalarından olan Çaykovski Yarışması birincisi Sergei Dogadin bu yıl BİFO’nun yeni yıl kutlamasının solisti... Patrick Hahn yönetimindeki konser programı, Gershwin’in sevilen orkestral eserlerinden Girl Crazy Uvertürü ile başlayıp, Çaykovski'nin enerjiyle dolu başyapıtı 1812 Uvertürü ile son bulacak.



PENCERE



The Reader'ın senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan İngiliz yazar Sir David Hare'in kaleme aldığı ve Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye çevrilen tiyatro oyunu “Pencere”, farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar yan yana gelmeleri etrafında şekilleniyor. Deneyimli oyuncular Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin’in başrollerini paylaştığı “Pencere”, 10 Ocak saat 20.30’da Zorlu PSM'de izlenebilir.



Gülsin Onay

DUAYEN BESTECİ ADNAN SAYGUN ANILIYOR



“Türk beşleri” arasında yer alan besteci Ahmet Adnan Saygun’un 31.ölüm yıldönümü nedeniyle CSO Ada Ankara Mavi Salon’da bu yıl iki etkinlik gerçekleştirilecek. İlk konser 8 Ocak’ta “Masterclass Gülsin Onay” ile saat 11.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve ücretsiz olacak. İkinci etkinlik ertesi gün, 9 Ocak saat 20.00’de “Gülsin Onay & Öğrencileri” dinleyenlerle buluşacak, biletlerinizi ayırtmayı unutmayın.

CEMAL SÜREYA İLE BULUŞMA

Modern Türk şiirinin öncülerinden Cemal Süreya bu yıl Gazeteciler cemiyeti Cağaloğlu Lokali’nde anılıyor. Şiir ve konuşmalarla açılışı yapılacak etkinlik, usta şair Cemal Süreya’nın şiirlerinden bestelenen yapıtlar ve sevdiği ezgilerin seslendirilmesiyle devam edecek. 9 Ocak 2022 saat 15.30’da başlayacak program 18.00’de sona erecek. Davetiyelere CSKSD’den ulaşılabilir.

VAN GOGH YENİDEN SAHNEDE

Sanat dünyasının en etkili isimlerinden ressam Vincent Van Gogh'un portresini sahneye taşıyan oyun, yeniden izleyiciyle buluşuyor... Van Gogh'un yaşadıklarını, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreyi Hakan Gerçek’in başarılı ve güçlü performansıyla sergilediği oyun, 9 Ocak 2022’de Fişekhane Ana Sahne’de izlenebilir.