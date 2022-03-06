Kültür rotası

06 Mart 2022 Pazar, 14:37

İstanbul’u Satıyorum

Büyük usta Ferhan Şensoy’un yazdığı, Orhan Kemal Aydın’ın yönettiği ve oynadığı kahkahası da taşlaması da bol oyun “İstanbul’u Satıyorum 1987”, 11 Mart saat 20:30’da Bakırköy Belediye Tiyatroları Müşfik Kenter Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.



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İki kadın bir oyun



Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan, Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı ‘Bir Barda Bir Gece’ oyunu, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada iki kadın arasındaki gerilimle dolu geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyun 8 Mart’ta DasDas’ta.



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Görsellerle Diplomasi Tarihi

Institut français İstanbul, Frankofoni Baharı kapsamında, Fransız Diplomatik Arşivleri tarafından hazırlanan 1945’den bugüne Fransa ve Dünya: Görsellerle diplomasi tarihi” sergisinde 1945’den bugüne önemli tarihi olaylardan bir seçki, daha önce yayımlanmamış arşiv belgeleri ve çizer görselleri ile yer alıyor. Sergi, 10 Nisan’a kadar görülebilir.



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Felsefe Seminerleri

Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne “Düşünme Ne Yapar?” üst başlığıyla devam ediyor. Felsefenin farklı sorularına Türker Armaner, Kaan H.Ökten, Erhan Demircioğlu’nun konuşmalarıyla yanıt arayan seri, Akbank Sanat YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.



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Pera’nın İzleri

Koleksiyoner Doğan Timurlenk’in koleksiyonundan bir seçki, “Pera’nın İzleri” ismiyle Pera’dan yolu geçen sanatçıları konuk ediyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Abidin Dino, Nuri İyem, Fikret Mualla gibi Türk sanatının en önemli isimlerinin yanı sıra yabancı ressamların da içinde olduğu seçki, 3 Mayıs’a kadar Endless Art Taksim’de ziyaret edilebilir.



