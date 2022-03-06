Kültür rotası
Berrin Karadeniz haftanın öne çıkan kültür sanat etkinliklerini sizin için seçti...
İstanbul’u Satıyorum
Büyük usta Ferhan Şensoy’un yazdığı, Orhan
Kemal Aydın’ın yönettiği ve oynadığı kahkahası da taşlaması
da bol oyun “İstanbul’u Satıyorum 1987”, 11 Mart saat
20:30’da Bakırköy Belediye Tiyatroları Müşfik Kenter
Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.
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İki kadın bir oyun
Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan, Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı ‘Bir Barda Bir Gece’ oyunu, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada iki kadın arasındaki gerilimle dolu geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyun 8 Mart’ta DasDas’ta.
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Görsellerle Diplomasi Tarihi
Institut français İstanbul, Frankofoni Baharı
kapsamında, Fransız Diplomatik Arşivleri tarafından hazırlanan
1945’den bugüne Fransa ve Dünya: Görsellerle diplomasi tarihi”
sergisinde 1945’den bugüne önemli tarihi olaylardan bir seçki,
daha önce yayımlanmamış arşiv belgeleri ve çizer görselleri
ile yer alıyor. Sergi, 10 Nisan’a kadar görülebilir.
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Felsefe Seminerleri
Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların
katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne “Düşünme
Ne Yapar?” üst başlığıyla devam ediyor. Felsefenin farklı
sorularına Türker Armaner, Kaan H.Ökten, Erhan Demircioğlu’nun
konuşmalarıyla yanıt arayan seri, Akbank Sanat YouTube kanalında
ücretsiz olarak izlenebilecek.
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Pera’nın İzleri
Koleksiyoner Doğan Timurlenk’in koleksiyonundan bir
seçki, “Pera’nın İzleri” ismiyle Pera’dan yolu geçen
sanatçıları konuk ediyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu,
Abidin Dino, Nuri İyem, Fikret Mualla gibi Türk sanatının en
önemli isimlerinin yanı sıra yabancı ressamların da içinde
olduğu seçki, 3 Mayıs’a kadar Endless Art Taksim’de ziyaret
edilebilir.
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